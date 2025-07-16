Karar, bugün İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada açıklandı. Mahkeme, İmamoğlu’nun tehdit suçundan 2 ay 15 gün, kamu görevlisine hakaret suçundan ise 1 yıl 5 ay hapis cezası almasına hükmetti.

“Savcı Bey’e bakmam yasak mı?”

Duruşma salonu, İmamoğlu’nun savunması sırasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği anlara sahne oldu. Duruşma savcısına bakarak konuşan İmamoğlu, uyarı alınca, hakime dönerek, “Savcı Bey’e bakmam yasak mı?” sorusunu yöneltti. Bu çıkışın ardından izleyiciler alkışlarla, avukatlar ise masalara vurarak tepki gösterdi.

“Sesimizi kısmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğiz”

İmamoğlu, yaptığı sert savunmada şu ifadelere yer verdi:

“İstedikleri kadar sesimizi kısmaya çalışsınlar. Biz hak yemedik, hakkımızı da yedirmeyeceğiz. Yargının siyasete aparat yapılmasıyla mücadele ettim, ediyorum ve edeceğim. Kötülüğe karşı dimdik ayaktayım. Gençliğimin farkındayım, yolumun uzun olduğunu biliyorum. Allah yolumuzu açık etsin.”

“Bu iş cinayete gidiyor!”

İmamoğlu, ayrıca tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için de çağrı yaptı:

“Mehmet Murat Çalık kardeşimin evine dönmesini istiyorum. Bu iş cinayete gidiyor!”

“İddianamesi yok, suçu belirsiz, 120 gündür tutuklu”

İmamoğlu’nun avukatı ise karar sonrası yaptığı açıklamada, dava sürecine sert tepki gösterdi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan bile cezası kesinleşmeden cezaevine girmedi, gözaltına bile alınmadı. Ekrem İmamoğlu ise 120 gündür tutuklu. Hâlâ hakkında hazırlanmış bir iddianame yok. Ne ile suçlandığını bilmiyor. Bu bir hukuk skandalıdır.”

Ne olmuştu?

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i kamuoyuna açık bir konuşmasında eleştirmiş, bu ifadeler üzerine hakkında “hakaret”, “tehdit” ve “hedef gösterme” suçlamalarıyla dava açılmıştı. Yaklaşık dört aydır cezaevinde tutuklu bulunan İmamoğlu, bugün üçüncü kez hâkim karşısına çıktı.

Verilen kararın ardından İmamoğlu’nun avukatlarının istinaf mahkemesine başvurması bekleniyor.