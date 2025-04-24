2024 yılı yatırım harcamalarında, özellikle üretimde çalışan sayısı 500 ve üzeri olan büyük işletmelerde, Güz döneminde öngörülen artıştan daha düşük bir gerçekleşme olduğu dikkat çekti. Diğer büyüklük gruplarında ise yatırım artışı sınırlı da olsa tahminleri aşmış görünüyor.

Alt kalem bazında bakıldığında, makine ve ekipman yatırımları tüm işletme büyüklüklerinde en fazla artan kalem olarak öne çıkarken, arsa-arazi, bina ve altyapı yatırımları ile maddi olmayan duran varlıklardaki artış daha sınırlı kaldı. 500 ve üzeri çalışanı olan firmalar, özellikle maddi olmayan duran varlıklarda belirgin bir artış gösterdi.

2025 Beklentileri Zayıfladı

Anket sonuçlarına göre, 2025 yılı için öngörülen yatırım harcamaları artmaya devam edecek olsa da bu artış yönündeki beklentiler bir önceki değerlendirme dönemine göre zayıfladı. Özellikle büyük ölçekli işletmelerde, yatırım artışı beklentilerinin önemli ölçüde revize edildiği görülüyor. Sadece 50-249 çalışanı olan işletmelerde sınırlı da olsa iyileşme beklentisi mevcut.

Makine ve ekipman yatırımlarının 2025 yılında da imalat sanayindeki yatırım planlarının merkezinde yer alması beklenirken, arsa-arazi, bina ve altyapı ile maddi olmayan duran varlıklar gibi kalemlerde durağan hatta bazı gruplarda gerileyen bir tablo çiziliyor.

Bu veriler, imalat sektöründe temkinli bir yatırım eğiliminin devam ettiğini, özellikle büyük işletmelerdeki belirsizliklerin yatırım kararlarını etkilediğini ortaya koyuyor.