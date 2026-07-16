Hukuki Süreç Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve bazı ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş, hukuki sürecin devam ettiğini hatırlatarak ayrıntılı açıklama yapmasının doğru olmayacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün adımın geçtiği bir soruşturma kapsamında gözaltına alındım. Hukuki süreç devam ettiği için ayrıntılı açıklama yapmam doğru olmayacaktır." Şoförünün ifadesi gündem oldu: "WhatsApp'tan talimat alıyordum" İçeriği Görüntüle

"Evimde Yasaklı Madde Bulunmamıştır"

Yalçıntaş, bazı haberlerde yer alan iddiaları da yalanlayarak evinde yasaklı madde bulunduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bazı haberlerin aksine, evimde herhangi bir yasaklı madde bulunmamıştır."

"Hassas Terazi Beslenme Takibi İçin Kullanılıyor"

Sosyal medyada gündem olan hassas terazinin uyuşturucu maddeyle ilişkilendirilmesine de tepki gösteren şarkıcı, söz konusu terazinin tamamen yasal bir mutfak terazisi olduğunu söyledi.

Yalçıntaş açıklamasında,

"Haberlerde bahsedilen 'hassas terazi' ise kalori ve beslenme takibi için kullandığım ve mutfak tezgahında açık bir şekilde duran tamamen yasal ve sıradan bir mutfak terazisidir."

ifadelerini kullandı.

"Yargıya Güvenim Tam"

Yargı sürecine güvendiğini belirten İlyas Yalçıntaş, gerçeklerin kısa sürede ortaya çıkacağına inandığını dile getirerek kamuoyundan sağduyu istedi.

Ünlü şarkıcı açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Yargı sürecine güvenim tamdır. Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkacağına inanıyor, kamuoyundan süreç sonuçlanana kadar sağduyu ve anlayış bekliyorum."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ederken, soruşturmanın sonucunda savcılık ve mahkeme tarafından yapılacak resmi açıklamalar belirleyici olacak. İlyas Yalçıntaş hakkındaki hukuki süreç de soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak.