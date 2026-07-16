Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık bünyesinde çalışmak üzere bin 874 personel alınacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından 'Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizi büyütmeye devam ediyoruz' notuyla yaptığı paylaşımda, bakanlığın taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere bin 874 personel alınacağını belirtti. Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Bakanlığımızın gücüne güç katacak bin 874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun.'

Bakanlık bünyesinde 645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 5 kimyager olmak üzere toplam bin 874 personel istihdam edilecek.