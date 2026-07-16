Soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmanın odağında uyuşturucu kullanımı ve temini iddiası

Edinilen bilgilere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu madde kullanmak" ve bazı şüpheliler yönünden "uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlamaları kapsamında kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Soruşturma dosyasında yer alan teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller doğrultusunda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İlyas Yalçıntaş gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Yapımcı Fatih Aksoy'un da hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında bulunduğu belirtilirken, operasyon kapsamında bazı şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığı bildirildi.

Savcılık kaynakları, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve gözaltı sayısının operasyonların tamamlanmasının ardından netleşeceğini ifade etti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada,

Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla;

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir."

İŞTE HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN 25 İSİM

İlyas Yalçıntaş Mehmet Fatih Aksoy Ateş İnce Öner Faruk IŞIK Şefik Ömer Dolman Aybüke Albere Ayşe Nur Balcı İrem Haznedar Orhan Yıldı Burak Çelik Volkan Büyükhanlı Büşra Tatar Cenk Çöteli Feyza Cihan Asude Mercan Sıla Gençoğlu H.Eylem İpek Şafak Gökhan Şafak Ümit Aslan Buğra Balkaya 21-Akın Altan 22-Oğuz Alp Güler 23-Kübra Altay 24-Hilal Zeynep Hedbe 25-Melis Selçukoğlu

Dijital materyaller ve deliller inceleniyor

Operasyonlarda ele geçirilen cep telefonları, dijital materyaller ve diğer deliller kriminal incelemeye gönderildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Yetkililer, soruşturmanın gizliliği nedeniyle dosyanın ayrıntılarının şu aşamada paylaşılmadığını belirtirken, yeni gözaltıların da olabileceği değerlendiriliyor.

Soruşturma devam ediyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin adli süreçlerinin önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor. Savcılığın elde edilecek yeni deliller doğrultusunda soruşturmayı genişletebileceği belirtiliyor.