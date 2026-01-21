Duran, Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu’nun 6’ncı toplantısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Kamu diplomasisinin stratejik önemine dikkat çeken Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin bu alanda güçlü adımlar attığını vurguladı.

Barış ve istikrarın korunmasına yönelik çalışmalara değinen Duran, “Temiz bir iletişim ekosistemi kurmak ve risklere karşı tedbir almak zorundayız. Bu süreci toplumun tüm kesimleriyle; sporculardan sanatçılara, diplomatlardan sivil aktörlere kadar geniş bir iş birliğiyle yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin jeopolitik ve tarihî konumunun hem fırsatlar hem de sınamalar barındırdığını belirten Duran, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Afganistan-Pakistan gerilimi gibi krizlerde Türkiye’nin aktif rol alarak barış ve istikrara katkı sunmaya çalıştığını söyledi. Duran, savunma sanayisinden kültür ve medya alanına kadar pek çok unsurun kamu diplomasisinin gücünü artırdığını kaydetti.

Kamu Diplomasisi Stratejisi Belgesi ve Kamu Diplomasisi İzleme Sistemi’ne (KADİZ) ilişkin de bilgi veren Duran, “Türkiye’nin hikâyesini kendi değerlerimizden yola çıkarak evrensel bir dille anlatmak ve dünyada figüran değil, aktif bir aktör olmak zorundayız. 2024-2029 Türkiye Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi ile stratejik iletişim, dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadelede yol haritamızı belirledik” dedi.

“Türkiye, Türkiye’den büyüktür” mottosuyla hareket ettiklerini ifade eden Duran, yalnızca Türkiye’nin hak ve menfaatlerini savunmakla kalmadıklarını, barış, istikrar ve adaleti önceleyen söylemleri de uluslararası alanda güçlendirdiklerini belirtti.

İnsani yardım faaliyetleri, dizi ve sinema sektörü, gastronomi gibi alanların da kamu diplomasisine önemli katkılar sunduğunu dile getiren Duran, KADİZ sistemiyle 139 ülkedeki faaliyetlerin takip edildiğini, sonuçların analiz edilerek kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin güçlendirildiğini sözlerine ekledi.