Başsavcılıkça Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile belediyede görevli bazı kamu görevlileri ve çeşitli şahıslar hakkında “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde alınan yeni müşteki, tanık ve etkin pişmanlık ifadeleri doğrultusunda teşhis işlemleri gerçekleştirildi. Elde edilen dijital delillerle birlikte toplam 13 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.