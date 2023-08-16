Hareketliliği ile ön plana çıkan ikinci el araç piyasası için Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonuç vermeye başladı. Bireysel alım satım yapan kişilere yönelik getirilen kısıtlamalarla ve ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçememesine yönelik hazırlanan yönetmelikler, hızlı ilerleyen piyasalarda durgunluğa neden oldu. Piyasalardaki ikinci el araç alım satım işlemlerinin azalmasıyla, hızla yükselen fiyatlar da düşüşe geçti. Yönetmeliklerle birçok kişinin sadece kullanmak maksadıyla araç alabileceği döneme geçişin piyasalardaki oluşturduğu durgunluk ise galerici esnafını memnun etti. İnternet üzerinden sayılan araç sayısının dörtte bir oranına düşmesiyle birlikte piyasaların da normale döndüğünü belirten galerici Yılmaz Yalçınkaya, “Piyasanın durması bizim açımızdan daha iyi” dedi.



“Biz 5-6 yıldır bu sistemin gelmesini bekliyorduk”

Farklı sektörlerde iş yapan kişilerin de araç alım satım ile uğraşmasının kendileri için büyük zarar oluşturduğunu ve getirilen sistemle birlikte bunun önüne geçileceğini belirten Yılmaz Yalçınkaya, “Şimdi 3 araç ve üzeri satılmayacak diye bir sistem çıktı. Biz galericiler açısından bu gayet iyi bir şey. Biz bu olayın gerçekleşmesini 5-6 senedir bekliyorduk zaten. Şu anda ayakta alıp satan herkes bu işi yapıyor. Algı yok, vergi yok. Al gülüm, ver gülüm yapıyorlar. Kaç tane araba alıp sattıkları belli değil. Bunları 3 araba sınırını koydular, vekâletsiz 3 araçtan fazla satılamayacağını söylediler ve ceza uygulamaya başladılar. Büyük ihtimalle devletimiz en az 300 bin TL civarında ceza kesiyor. O açıdan ayakta alıp satanlar bir şekilde kesilecek” dedi.



“Piyasanın durması bizim açımızdan daha iyi”

Bir süre durgun devam eden ikinci el araç piyasasında fiyatların normal sevilerine düşeceğini ve sonradan tekrar düzene oturacağını söyleyen Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:

“Devlet bu işe geç kaldı zaten. Aşırı derecede vergi kaybı var. Böyle çok iyi oldu. Sular bulanmadan durulmaz derler. Millet araba değiştiriyordu, bekletiyordu ve her gece üzerine koyuyordu. Yani bu sistem artık otursun, oturacağı yerde dursun. Biz de istemiyoruz. Fiyatların çıkmasından bende mustaribim. 500 bin liraya aldığın araba 6 ay sonra nasıl 1 milyon oluyor? Ben de istemiyorum bunu. Adam alıyor, stokluyor. Malı bekletiyor. Ondan sonra insanlar, ‘Ben ne satacağım, neyi alacağım? Niye satayım, zaten fiyatı yükseliyor’ diyor. Yani haliyle hareket olmuyor. Piyasanın durması bizim açımızdan daha iyi. Piyasa durdukça araç alıcıyla satıcı belli olur. Haliyle galericilerle bireyseller çatışıyor. Devletin bu işe el attığına sevindik.”