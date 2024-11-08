Batman'da belediyelere kayyum atamalarını protesto bahanesiyle sokaklara çıkan terör örgütü PKK sempatizanlarının arasına karışarak polise iki bıçakla saldıran silahlı terör örgütü üyesi, polis köpeği ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.



Batman'da belediyelere yönelik kayyum atamalarını protesto bahanesiyle bir kez daha sokaklara dökülen terör örgütü PKK sempatizanları, şehri savaş alanına çevirdi. Polisle çatışan protestocular, havai fişek attı. Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, üye olma ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kaydı bulunan bir kişi ise iki bıçakla polis ekiplerine saldırdı. Polisi yaralamak isteyen M.E., polis köpeğinin saldırısı ile panikleyip gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs hastaneye sevk edildi. Adli Tıp Kurumuna gönderilen şahsa yapılan kontrollerde “cezai ehliyeti vardır” raporu verildiği belirtildi.