Malatya Valisi Seddar Yavuz ve AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ'da bir dizi temas ve denetim gerçekleştirdi.

Muhtarlar toplantısından kırsal konut incelemelerine, sondaj çalışmalarından şehit ailesi ve hane ziyaretlerine kadar geniş bir yelpazede saha mesaisi yapan Vali Yavuz ve Milletvekili Ölmeztoprak, deprem sonrası yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Milletvekili Ölmeztoprak, 'Merkezimizden en uzak kırsal mahallemize kadar hiçbir hemşehrimizi geride bırakmadan Malatya'mızı hep birlikte ayağa kaldırıyoruz' dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ve AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ programı kapsamında ilk olarak Malatya Turgut Özal Üniversitesi Akçadağ Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen iki oturumlu Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. Asrın afeti sonrasında Akçadağ genelinde yürütülen kalıcı konut, iş yerleri, rezerv alan çalışmaları ile kırsal konutların mevcut durumunun değerlendirildiği toplantıda mahallelerin ve vatandaşların talepleri muhtarlardan dinlendi.

Toplantıda muhtarların sahadan aktardığı hususlar Vali Yardımcıları, Kaymakam, Belediye Başkanı, AK Parti İlçe Başkanı ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla doğrudan ele alınarak devam eden çalışmaların son durumu incelendi ve atılabilecek adımlar istişare edildi.

Kaymakam Tüzel'e ziyaret

Muhtarlar buluşmasının ardından Vali Yavuz ve Milletvekili Ölmeztoprak, Akçadağ Kaymakamı Muhammed Fazıl Tüzel'i makamında ziyaret etti. İlçede sürdürülen yatırımlar, mahallelerin gündemindeki konular ve vatandaşların beklentileri detaylıca değerlendirildi. Vali Yavuz ve Milletvekili Ölmeztoprak, Temmuz ayında göreve başlayan Kaymakam Muhammed Fazıl Tüzel'e görev süresinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Ancar ve Develi mahallelerinde istişare

Saha temaslarını sürdüren Vali Yavuz ve Milletvekili Ölmeztoprak, Ancar (Derinboğaz) Mahallesi'nde düzenlenen muhtarlık toplantısında Ancar, Esenli, Karamağara, Yukarı Örüşkü, Doğanlar, Eğin, Kadıibrahim, Kurtuşağı, Büyükköy, Levent, Resuluşağı, Aliçeri ve Keklikpınarı mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Deprem sonrası yürütülen faaliyetler ile mahallelerin talepleri istişare edildi.

Daha sonra Develi Mahallesi'ne geçen heyet, burada da mahalle muhtarları ve hemşehrilerle buluşarak dile getirilen hususları değerlendirdi.

Hartut'ta sondaj çalışması ve kırsal konut incelemesi

Akçadağ'ın kırsal mahallelerini tek tek gezen Vali Yavuz ve Milletvekili Ölmeztoprak, deprem sonrası inşa edilen kırsal konutları da inceledi. Yapımı büyük ölçüde tamamlanan yapılarda çevre düzenlemesi, tezyinat ve tamamlayıcı nitelikteki son çalışmalarını da yerinde değerlendirdiler. Ziyaretler kapsamında Karamağara Mahallesi'nde 5, Ancar Mahallesi'nde 40, Resuluşağı Mahallesi'nde 37, Aliçeri Mahallesi'nde 13, Sarıhacı Mahallesi'nde 29, Hartut Mahallesi'nde 75, Develi Mahallesi'nde 19, Doğanlar Mahallesi'nde 1. ve 2. etap toplam 158 ile Bağköy Mahallesi'nde 44 konut olmak üzere toplam 375 kırsal konutun son durumu da detaylıca incelendi.

Konut incelemelerinin ardından Hartut Mahallesi'nde içme suyu ihtiyacına yönelik sürdürülen sondaj alanına geçen Vali Yavuz ve Milletvekili Ölmeztoprak, altyapı çalışmalarını inceledi. Vatandaşların doğup büyüdüğü topraklardan kopmadan güvenli yuvalarına kavuşmasının önemine değinen Milletvekili Ölmeztoprak; 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletimizin bütün imkanlarıyla yürüttüğü bu büyük ihya ve inşa seferberliğinde merkezimizden en uzak kırsal mahallemize kadar hiçbir hemşehrimizi geride bırakmadan Malatya'mızı hep birlikte ayağa kaldırıyoruz. Bu büyük seferberliğin öncülüğünü yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, süreci sahada titizlikle takip ve koordine eden Malatya Valimiz Seddar Yavuz'a, ilgili bakanlıklarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, sahada gece gündüz emek veren tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim yeni yuvalarında oturacak hemşehrilerimize sağlık, huzur ve bereket içerisinde yaşamayı nasip etsin. Her yeni anahtarın bir ailemizin yeniden kurduğu hayata, her yeni yuvanın Malatya'mızın geleceğine açılan bir kapı olduğuna inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Şehit Gökhan Aslan'ın baba ocağına ve Aktepe Mahallesi'ne ziyaret

Vali Yavuz ve Milletvekili Ölmeztoprak, Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Aslan'ın ailesini de hanelerinde ziyaret etti. Şehidin babası Ömer Aslan ve annesi Atike Aslan ile hasbihal eden Vali Yavuz ve Milletvekili Ölmeztoprak, aziz şehidimizi dualarla yad etti.

Daha sonra Aktepe Mahallesi'ne geçen Vali Yavuz ve Milletvekili Ölmeztoprak, Ali ve Fatma Eryılmaz'ı hanelerinde ziyaret ederek büyüklerin hayır duasını aldı. Ziyaretlerde kadim misafirperverlik ve komşuluk kültürünün önemine vurgu yapıldı.