Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçıların finansman olanaklarını genişletmek ve maliyetleri azaltmak amacıyla reeskont kredilerinde kapsamlı bir güncelleme yapıldığını duyurdu. Bakan Bolat, yeni düzenlemeyle birlikte günlük reeskont kredi limitinin 4,5 milyar TL’ye yükseltildiğini ve kredi maliyetlerinin düşürüldüğünü bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İhracatçılarımızın finansmana ulaşma imkanlarının artırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi kapsamında reeskont kredilerinde yeni düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımızın desteklenmesi noktasında çalışmalarımız, devletimizin tüm kurumlarıyla koordinasyon içinde yoğun bir şekilde sürmektedir” ifadelerini kullandı.

Faiz oranı yüzde 24,89’a geriledi

Bakan Bolat, TCMB tarafından Türk Eximbank ve diğer bankalar aracılığıyla sağlanan reeskont kredilerinin, ihracatçıların finansman ihtiyaçlarını karşılamada en etkili araçlardan biri olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz dönemde faiz hesaplama formülünün güncellendiğini hatırlatan Bolat, “23 Ekim 2025 tarihinde politika faizinde yapılan indirimin ardından ihracat reeskont kredilerinin faiz maliyeti yüzde 24,89’a düşmüştür. Böylece ihracatçılarımıza politika faizinin altında avantajlı oranlar sunulmaktadır” dedi.

Kredi limiti kademeli olarak artırıldı

Bakan Bolat, reeskont kredi limitlerinde yapılan artışlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Daha önce 300 milyon TL olan günlük reeskont kredi limiti, önce 1,5 milyar TL’ye, ardından 3 milyar TL’ye, daha sonra 4 milyar TL’ye çıkarılmıştı. Son olarak 1 Kasım 2025’ten itibaren geçerli olacak şekilde günlük limit 4,5 milyar TL’ye yükseltilmiştir.”

Bolat, yeni düzenlemeyle özellikle emek yoğun sektörlere öncelik tanınacağını, bu sektörlerin rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

“İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Ticaret Bakanı Bolat, ihracatçıların küresel pazarlarda daha güçlü hale gelmesi için finansman olanaklarının çeşitlendirileceğini vurgulayarak, “Firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak politika ve uygulamaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.