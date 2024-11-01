Döviz Kazandırıcı Faaliyetler (TDKF) Derneği Başkanı ve Devlet eski Bakanı Kürşad Tüzmen, Türki ye’nin en büyük sorununun döviz açığı olduğunu belirterek, “Türkiye’ye iki yoldan döviz giriyor. Biri ihracat diğeri turizm. Biz Türkiye’de ihracata ve turizme katkısı olan insanları bir araya getiren bir platformuz” dedi.

TDKF toplantısında Ekovitrin’in sorula rını cevaplandıran Kürşad Tüzmen, TL’nin bu dönemde ülke ihracatını ve turizmini destekleyecek durumda olmadığını söyledi. Tüzmen, “Türkiye’ye döviz getiren insanların bilgilerini platformumuzda diğer ihracatçı ve turizmcilere aktarıyoruz. Türkiye’nin ihracatı yaklaşık ihracat kilogram birim fiyat olarak 1 dolara karşılılık 1 kilogram. Burada ihracat kilogram fiyatını 15 dolara getiren insanlarla beraberiz. Yüksek katma değer üreten insanlar bu platformumuzda tecrübelerini paylaşıyor, onları daha olumlu yönlere sevk etmeye çalışıyoruz” dedi.

İHRACATA VE TURIZME AĞIRLIK VERILMELI

Turquality’ye olan desteğin göreceli gün cellenmesi gerektiğini dile getiren Kürşad Tüzmen, platform olarak marka oluştur mada oldukça başarılı olduklarını ancak şu anda desteklerin TL’ye dönmesiyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Desteklerin döviz bazın da olması için bürokratlarla görüşmeler yaptıklarını anlatan Tüzmen, döviz kazandı rıcı faaliyetlerde tecrübe kazanma yolunda adımların daha kuvvetli atılması gereğine vurgu yaptı. Dış ticarette girdi maliyetlerinin yüksek olduğu gerçeğinin her zaman ortada oldu ğunu, aynı durumun geçmişte de yaşan dığına dikkat çeken Kürşad Tüzmen, “Bu sorunlara karşı yapılacak şey her ne olursa olsun ihracata ve turizme ağırlık vermek. Türkiye’de ihracat ve turizmden başka döviz kazandırıcı bir yol bulunmuyor. Özellikle ihracatı artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

30 ÜYENİN İHRACATI 18 MILYAR DOLAR

Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam da “Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği olarak işin başı Turquality ve mar kalaşma. Derneğin 30 üyesi var. 30 üyenin toplam ihracatı 18 milyar dolar. Türkiye’de ih racatın daha arttırılması, kooperatifleşmesi ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin yaygınlaştı rılmasını hedefliyoruz” dedi. 21 yıldır Progroup Uluslar arası Danış manlık olarak Turquality ile markalaşma faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Dr. Salim Çam, “İşletmeler bu kapsamda markalaşıp destekler alarak başarı olur. Markalaşma dan da ihracat yapmak ve döviz girdisi sağlamak mümkün. Diğer yandan marka olan şirkete de destek verebilirsiniz” dedi. Girdi maliyetlerinin artması ve dövizin sabit kalmasının ihracatçıyı ve markalaşma yı yavaşlattığına işaret eden Dr. Salim Çam, sorunun halledilmesi için ihracat kooperatif sisteminin geliştirilmesini önerdi. Dr. Salim Çam, “Ortak satın alma organizasyonları ve ortak iş gücünü verimli çalıştırmayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle birleştirilmesi durumunda sorunların kısa sürede aşılabileceğine inanı yorum” ifadesini kullandı.