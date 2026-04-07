Açılışa, İGA üst yönetiminin ve sanat dünyasından isimler katıldı. İGA İstanbul Havalimanı'nda tüm dünyadan yolcuları karşılayan eser, Anadolu'nun kültürel katmanlarını modern bir ışık-gölge koreografisiyle yolcu terminalinin merkezinde görkemli bir açılışla yolcuların beğenisine sunuldu.



Küresel bağlantıda dünya lideri olmasının yanı sıra Türkiye'nin kültürel derinliğini ve sanatın iyileştirici gücünü dünya ile buluşturan İGA İstanbul Havalimanı, sanat literatürüne geçecek yeni bir projeye imza attı. Türkiye'nin kültür-sanat alanındaki en kapsamlı ödüllerinden 2. İGA ART Sanat Projeleri Yarışması'nın kazananı, sanatçı Hayri Karay'ın imzasını taşıyan dev heykel, İGA İstanbul Havalimanı'nda yükseldi.

Hareketli iki parçadan oluşan 37,7 metre yüksekliğindeki eser, çeliğin sarsılmaz gücünü ışığın zarafetiyle birleştiriyor. Havalimanının tam merkezinde konumlanan heykel, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, sanatçı Hayri Karay, kültür sanat dünyasından önemli isimlerin ve İGA yöneticilerinin de dahil olduğu çok sayıda kişinin katılımıyla açıldı.

Anadolu'nun kültürel mirasından modern bir manifesto

Eserin; sanatçı Hayri Karay'ın İsimsiz / Untitled başlıklı manifestosunda belirttiği üzere, Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini ve etnografik katmanlılığını hareket ve dönüşüm üzerinden yeniden ürettiği ifade edildi. ‘Sabit bir biçim' yerine ‘sürekli devinimi' temsil eden eser, bu sayede havalimanının her bir misafiri için farklı ve kişisel yorumlamaya imkan sağladığı kaydedildi.

Dinamik yapısıyla, izleyenleri estetik bir yolculuğa davet eden kinetik heykel, izleyicinin konumu ve hareketiyle sürekli dönüşen ve yaşayan bir olgu olarak tarif ediliyor. Eserin aynalı yüzeyleri, terminalin dinamizmini yansıtarak sonsuz bir perspektif oluştururken; ışık ve gölge ilişkisi, yapının temel kurucu unsuru olarak işlev görüyor.



"Sanatı yolculuğun kalbine taşıyoruz"

Açılış töreninde, 2023 yılında 172 proje arasından yükselerek yarışmayı kazanan eserin, sanatçı tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf edilmesinin; Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi İGA İstanbul Havalimanı için bir gurur vesilesi olduğunu vurgulayan Selahattin Bilgen, kültür - sanat projelerinin önemini şu sözlerle vurguladı:

"İGA İstanbul Havalimanı olarak, İGA ART çatısı altında hayata geçirdiğimiz bu heykel çalışması ile yine sınırları zorlayan bir sanat olayına daha ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu devasa eser, sadece boyutlarıyla değil, barındırdığı derin anlamla da havacılığın ve sanatın kesiştiği yeni bir simge... Terminalimizin yüksek dinamizmi ile sanatın dinginliğini bu noktada buluşturduk. Zira bu yapı; izleyicisinin yorumuna, hissiyatına ve bakış açısına sonuna kadar açık, katılımcı bir sanat deneyimidir."

-"Eser, sürekli değişen ve izleyiciyle birlikte yeniden kurulan bir süreci tanımlar"

Sanatçı Hayri Karay ise eserin felsefesini; "Bu heykel, izleyiciyle kurduğu ilişki doğrultusunda farklılaşan bir yapıdır. Sabit bir anlamdan ziyade çoğul okumalara açık, sürekli değişen ve izleyiciyle birlikte yeniden kurulan bir süreci tanımlar" sözleriyle ifade etti.