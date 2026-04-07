Verilere göre, şubat ayında eksi 15,7 seviyesinde bulunan otomotiv sektörü iş ortamı endeksi, martta 3 puan gerileyerek eksi 18,7’ye indi. Bu düşüş, şirketlerin mevcut iş koşullarına yönelik değerlendirmelerinde belirgin bir bozulmaya işaret etti.

Anket sonuçları, firmaların mevcut durumu “daha kötü” olarak değerlendirdiğini gösterirken, geleceğe dair beklentilerde ise daha iyimser bir tablo çizildi. Sipariş stoklarında dikkat çeken toparlanma, eylül 2025’ten bu yana süren artış trendini sürdürerek martta eksi 13,5 puana ulaştı.

İhracat tarafında da pozitif bir görünüm öne çıktı. Art arda dördüncü ayda iyileşen ihracat beklentisi, martta 30,7 puana yükseldi. Bu gelişme, küresel talep tarafında kısmi bir canlanma beklentisini güçlendirdi.

İstihdam cephesinde ise kayıpların hız kesebileceğine yönelik sinyaller dikkat çekti. Şubat ayında eksi 44 puan olan istihdam beklentisi, martta eksi 19,8 puana yükselerek önemli bir toparlanma gösterdi.

Ifo uzmanı Anita Wölfl, verileri değerlendirirken 2022’den bu yana düşüşte olan yeni iş ilanı sayısındaki gerilemenin durduğuna dikkat çekti.