İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Biri kadın biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var, yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Terörü lanetliyoruz. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor, kimlikleri belli olunca hangi terör örgütü olduğunu paylaşacağız” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörü lanetlediğini dile getiren Bakan Yerlikaya, “Ankara Kahramankazan ilçemizde yerli ve milli savunma sanayimizin göz bebeği TUSAŞ'a maalesef 15.26'da bir terör saldırısı olmuştur. Bu saldırı duyulur duyulmaz, haber alır almaz süratle jandarma ve emniyet birimlerimiz, özel harekatımız buraya geldi. Biri kadın biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var, yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Terörü lanetliyoruz. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor, kimlikleri belli olunca hangi terör örgütü olduğunu paylaşacağız. TUSAŞ'a ve tüm Türkiye'ye baş sağlığı duyuyoruz. Cumhurbaşkanımıza tüm süreci bilgi verdik. Milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa ister terör örgütü olsun ister organize suç örgütü olsun hiç durmadan duraksamadan azimle, kararlılıkla bunların nefeslerini kesmekte kararlıyız. Bizim kardeşliğimiz, bizim birliğimiz, devletimizin ve milletimizin iradesi her zaman galip gelecektir bundan kimsenin şüphesi olmayacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin ile görüşmesinde "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Tesislerin önünden silah ve patlama sesleri duyuldu. Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik : "TUSAŞ yerleşkesine yapılan terör saldırısını lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: ''1 BAŞSAVCIVEKİLİ VE 8 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLMİŞTİR''

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 8 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: ''ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ''

İletişim Başkanlığı: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

YAYIN YASAĞI KARARI ALINDI

RTÜK Başkanı Şahin: "Yerli ve milli savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır."

BAHÇELİ: ''HUNHAR TERÖR SALDIRISINI NEFRETLE LANETLİYORUM''

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum."