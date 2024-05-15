İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlandığını açıkladı.
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sözümüzü tutuyoruz, ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, başvuru linkini de sosyal medya hesabından paylaştı.
Ücretsiz aşı uygulamasına başvuru linki şöyle:
https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/
İstanbul’da 16 Mayıs’ta başlayacak olan ücretsiz HPV aşısı uygulaması için 9-26 yaş arası bireylerden başvuru alınacak.
Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 14, 2024
Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz. 16 Mayıs’ta başlayacak olan aşıdan faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki bireyler… pic.twitter.com/PXBEkpaX06