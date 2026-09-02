İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması paniğe neden oldu. Gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazanın ardından bir gemide bulunan 10 personelden haber alınamadığı bildirildi.

İki gemi denizde çarpıştı

Edinilen bilgilere göre kaza, Silivri'nin yaklaşık 18 mil güneyinde meydana geldi. Kocaeli'den Aliağa'ya doğru ilerleyen ALSU isimli Türk bayraklı ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyir halinde olan TUĞBERK İMAMOĞLU isimli Türk bayraklı ticari gemi denizde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Arama-kurtarma çalışmalarına çok sayıda deniz unsuru ile sahil güvenlik helikopteri de katıldı.

10 personelden haber alınamıyor

Bölgede ekipler tarafından yapılan ilk kontrollerde ALSU isimli gemide gözle görülür herhangi bir hasar tespit edilmedi. Ancak kazaya karışan TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemide bulunan 10 personelle henüz iletişim kurulamadığı öğrenildi.

Ekiplerin, denizde ve gemi çevresinde personelin bulunmasına yönelik arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, kayıp 10 personelin akıbetine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

İstanbul Valiliği’nden gemi kazasıyla ilgili yeni açıklama

Gemi kazasıyla ilgili yeni açıklama yapan İstanbul Valiliği, "Rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü TUĞBERK İMAMOĞLU adlı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na ait 2 helikopter, 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti’ne ait 3 deniz aracı görev yapmaktadır. kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800 - 900 metre olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Silivri’nin 18 deniz mili (35 km) açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü TUĞBERK İMAMOĞLU adlı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na ait 2 helikopter, 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti’ne ait 3 deniz aracı görev yapmaktadır. Çarpışmadan etkilenen ALSU isimli tankerin boş olduğu ve kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800 - 900 metre olduğu tespit edilmiştir.