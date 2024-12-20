Honda, hibrit-elektrikli araç (HEV) iş kolu ve Honda mühendisliği ile geliştirilen 2 motorlu hibrit sistem Honda e:HEV alanında güncel gelişmeleri düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Honda’nın gelecekte hibrit-elektrikli araçlarında kullanılması planlanan yeni nesil teknolojiler de tanıtıldı. Daha önce Honda tarafından 2050 yılına kadar tüm ürünleri ve kurumsal faaliyetleri için karbon nötr hedefi açıklanmıştı. Elektrifikasyon süreci kapsamında ayrıca 2040 yılına kadar batarya elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli araçların küresel yeni araç satışlarının yüzde 100 olması da hedefleniyor. 2025 yılı sonrasında elektrikli araçların yaygınlaşma dönemine işaret eden markanın orta ve uzun vadeli planları da bu yönde ilerliyor. Bu dönüşüm sürecinde öncelikle talebi yükselen hibrit araçların geliştirilmesine de devam edilecek. Honda’nın e:HEV teknolojisiyle donattığı hibrit-elektrikli araçlar, yüksek verimli iki motorlu hibrit sistem sayesinde yakıt ekonomisi ve güçlü çekiş motoru ile keyifli bir sürüş performansı sağlıyor. Honda, e:HEV'in teknolojisinin güçlü yönlerini daha da geliştirerek yeni ve daha heyecan verici hibrit-elektrikli araçları tüketicilerle buluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda açıklanan 2030 yılına kadar Honda’nın küresel yıllık hibrit-elektrikli araç satış hedefi olan 1,3 milyon adede ulaşılması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Honda, 1999 yılında Insight modelinin tanıtılmasıyla başlayan hibrit-elektrikli faaliyet alanında 25 yıllık köklü geçmişi ile öne çıkıyor. Bu süreçte hibrit-elektrikli araçlar için teknoloji geliştirmeye devam eden Honda; batarya, güç kontrol üniteleri ve motorlar gibi temel bileşenlerle üretim maliyetlerini düşürmek için de çalışıyor. Bu doğrultuda, çeşitli alanlarda iş birliklerine imza atılırken; yerel üretim sisteminin kurulması ve farklı modeller arasında ortak parça kullanımı gibi önlemler alınıyor. Honda, 2018 yılında pazara sunduğu her bir hibrit-elektrikli modelle kıyaslandığında, 2027 yılında pazara sunacağı yeni nesil hibrit-elektrikli araçların maliyetini yüzde 50'ye kadar düşürmeyi hedefliyor.

Honda mühendisliği imzası taşıyan yeni nesil e:HEV sistemi

Honda’nın elektrikli araçlara geçiş dönemi için büyük önem taşıyan e:HEV sistemi, sorunsuz ve otomatik olarak sürüş modları arasında geçiş yaparak her durumda yüksek verimli sürüş sağlıyor. EV Sürüş Modu, Hibrit Sürüş Modu ve Honda e:HEV'e özgü Benzinli Sürüş Modu ile hem çevreci hem de keyifli bir yolculuk sunuluyor. Yeni nesil e:HEV sisteminde, hem küçük hacimli sistemde (1,5 litrelik motor) hem de orta hacimli sistemde (2,0 litrelik motor) motor ve tahrik ünitesi dahil olmak üzere bileşen parçaları ve kontrol teknolojisi sırasıyla yenileniyor. Bu kapsamda; tamamen yeni 1,5 litre ve 2,0 litre direkt enjeksiyonlu Atkinson çevrimli motorlar, ön tahrik ünitesi ve entegre soğutma sistemi ile Yeni Nesil Orta Boy Platform birleştirilecek. Orta hacimli sisteme sahip yeni nesil e:HEV modellerinin yakıt ekonomisinin de ilk nesil 2 motorlu hibrit modellere kıyasla yüzde 10'un üzerinde iyileştirilmesi hedefliyor. Yeni 1,5 litre hacimli motor, e:HEV sisteminde mevcut motora göre yüzde 40'ın üzerinde oranla motor devrini motor torkuyla dengelenerek yakıt ekonomisinde önemli bir iyileştirme sağlayacak. Yapılacak iyileştirmeler ile her sürüş modunda motor performansının verimliliğinin artması amaçlanıyor.

Yeni Nesil Orta Boy Platform

Honda, yeni nesil e:HEV sisteminin gelişimine paralel olarak hibrit-elektrikli araçlara yönelik mevcut orta boy platformu da tamamen yeniliyor. Gövde yapısı, mevcut Honda e:HEV modellerine kıyasla toplam araç ağırlığının yüzde 10 azaltılmasına katkı sağlıyor. Honda ayrıca yeni bir tasarım yaklaşımı ve hafif gövde yapısı ile mevcut e:HEV modellerinin platform ağırlığını yaklaşık 90 kg azaltarak sınıfının en hafif platformunu geliştirmeyi hedefliyor. Seri üretim modeller, farklı modeller arasında yüksek seviyede ortak parça kullanımına olanak tanıyan modüler platform konsepti ile geliştirilirken; bu sayede Yeni Nesil Orta Boy Platformu kullanılan tüm modeller arasında yüzde 60'ın üzerinde ortak parça kullanımı amaçlanıyor.

E:HEV sistemine eklenen yeni teknoloji: Honda S+ Shift

Yeni nesil e:HEV sistemine sürücü ile araç arasındaki bağı daha da güçlendiren ve sürüş keyfini artırmak için tasarlanan Honda S+ Shift özelliği de eklenecek. Honda S+ Shift, hibrit-elektrikli araçlarda hızlanma ve yavaşlama anında motor devrini hassas bir şekilde kontrol ederek tahrik tepkisi ve keskin vites geçişleri sağlıyor. Honda, 2026 yılında Avrupa’da satışa sunulacak yeni Prelude ile başlayarak yeni nesil e: HEV tüm hibrit-elektrikli araç modellerinde Honda S+ Shift özelliğini kullanmayı planlıyor.

Elektrikli dört tekerlekten çekiş (E-AWD) sistemi

Honda, yeni nesil e:HEV modellerinden başlayarak elektrikli AWD güç-aktarma sistemi (E-AWD) kullanmaya başlıyor. Hibrit ve elektrikli araçlarda kullanılacak sistem ile mekanik AWD’ye göre E-AWD sistemi hızlanma/yavaşlama ve dönüşlerde lastiklerin zeminle temas yükündeki değişikliklere bağlı olarak ön-arka çekiş gücü dağılımını iyileştirecek. Hassas ve tepkisel motor tork kontrolü ile aracın sürüş dengesi de yol yüzeyi koşullarından bağımsız olarak iyileşerek sürücü daha kontrollü bir deneyim yaşayacak.