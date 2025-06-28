Honda’nın 1975 yılında naked 1000 cc hacimli bir motosiklet olarak yollara çıkan ikonik modeli Gold Wing, motosiklet dünyasındaki 50. yıl dönümünü kutluyor. Zaman içerisinde modelin boyutu ve motor hacmi artarken; aynı zamanda lüks, kalite ve konfor açısından efsanevi motosiklet modellerinden biri olarak yıllara meydan okumaya devam ediyor. 50. yıla özel versiyonlardan Gold Wing Bagger’ın siyah rengi 2 milyon TL ve Gold Wing’in altın sarısı ve bordo renk seçenekleri 2 milyon 300 bin TL fiyatıyla 28 Haziran 2025 Cumartesi satışa sunuluyor.

Gold Wing efsanesinin 50. yıl özel silueti

Honda Gold Wing’in çizgileri belirgin ve sportif bir ruhu yansıtırken; tasarımı benzersiz bir siluet ortaya koyuyor. Malzeme ve işçilikteki kalitesi ile imzasını koruyan Gold Wing’in öne doğru eğimli yapısı ve gövdenin önden arkaya doğru uzanan yan çizgisi, üst ve alt gövdenin farklı işlevlerini vurguluyor. Gövdeyi oluşturan granaj, keskin ve güçlü düz yüzeylere ve aerodinamik detaylarla dikkat çekerken; motosiklet, çift salıncaklı ön süspansiyonu, yatay altı silindirli motor ve egzozlar dahil tüm işlevsel güzelliğini gözler önüne seriyor.

Honda tasarımcılarının hayalleri ile bir araya gelen tasarım unsurları, üstün mühendislik ve elektronikle desteklenerek ileri teknolojik bir stil ortaya koyuyor. Sol gidon üzerinden yönetilen geniş elektrikli ön cam granaj, ferahlık ve özgürlük hissi verirken; gerektiğinde mükemmel bir rüzgar koruması sağlıyor. Oturma pozisyonu açısından binici ve yolcu birbirinden ayrılırken; binici tamamen motosiklete odaklanarak sürüşün keyfini çıkarabiliyor. Her iki tarafta da yeni bir suni deri kılıfla konfor sunulurken; binici için tasarlanan rahat sele vücudu destekliyor ve şekliyle yere kolay erişim sağlıyor.

Tamamı LED aydınlatmalar ile donatılan motosiklet aynı zamanda çift LED sis farı ile donatılıyor. Premium kalitedeki gösterge paneli benzersiz bir kokpit deneyimi sunarken; kadranlarda, derinlik hissi yaratmak üzere konik kenarlı, koyu tonlarda ve düşük kontrastlı renkler kullanılıyor. TFT renkli ekran, ses ve navigasyon sistemlerine ait tüm bilgileri görüntülerken; aynı zamanda sürüş modlarını yönetme ve süspansiyonu ayarlama olanağı sağlıyor. Gold Wing’in yeni versiyonları, Apple CarPlay™ ve Android Auto™ desteği sunuyor. Bluetooth™ üzerinden interkom bağlantısı daha da geliştirilirken; akıllı telefon şarjı için iki adet USB soketi de yer alıyor. Kaliteli ve hafif hoparlörler, artırılmış hoparlör basıncıyla, daha canlı ve mükemmel bir ses kalitesi sağlarken, yüksek hızlarda da daha fazlasını sunuyor.

Gold Wing’in 50. yılına özel versiyonlarında “50. Yıl” ve “1975’ten beri” eklemelerine yer verilen orta konsol ve akıllı anahtarı, Honda’nın köklü mirasını taçlandırıyor. Aslan başı ve kartal kanatlarını bir araya getiren Gold Wing’in üç boyutlu iki renkli krom tasarımlı logosu, Honda’nın yarım asırlık mirasını geleceğe taşıyor. Yıl dönümü versiyonunda 50'li yılların logolarıyla süslenen Akıllı Anahtar, motosikletin tüm sistemlerini etkinleştiriyor ve aynı zamanda acil durum anahtarını da içeriyor.

50 yılın deneyimine sahip Gold Wing ile her rotada güçlü sürüş konforu

Uzun yıllara dayanan geliştirmelerin ardından Gold Wing’in 1.833 cc hacimli motoru 2018 yılındaki yeniden doğuşu için tamamen yeniden tasarlandı. 2025 model yılı itibariyle daha hafif ve kompakt halen gelen motosikletin, yatay altı silindirli moturunda silindir başına dört supap bulunuyor. Büyük hacimli motor, 5.500 d/d'de 93 kW maksimum güç ve 4.500 d/d'de 170 Nm maksimum tork üretiyor.

Elektronik Gaz Kelebeği (TBW), süspansiyon sönümlemesi ve Çift Kombine Fren Sistemi (D-CBS) ile bağlantılı olarak motor karakterini ve güç iletimini yönetmek üzere dört sürüş modu sunuluyor. Konfor ve güç için temel ayar olan Tur modunun yanı sıra Spor, Eko ve Yağmur modu bulunurken; Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) ek sürüş güvenliği için tüm sürüş koşullarında arka tekerlek tutuşunu yönetiyor. Motorun derin bas imzasını tamamlamak üzere susturucular aşırı gürültü yapmadan yüksek bir kükreme üretirken; altı silindirden ikisinin egzoz borularının kesit alanları yüzde 20 oranında azaltılarak ses seviyesi ve derinliği artırıldı.

Yokuş Kalkış Desteği (HSA) ile donatılan Gold Wing'in DCT'si üçüncü nesil ve yedi vitese sahip tek versiyon olarak sunuluyor. Uzun yol sürüşleri için özel olarak tasarlanmış akıcı ve hızlı vites geçişleri ile öne çıkan teknoloji kapsamında; üçüncü nesil geliştirilirken özellikle vites değiştirme sesi ve sarsıntısı iyileştirildi. Gold Wing’in dökme alüminyum çift kirişli şasisi, hem dar şehir sokakları hem de geniş alanlarda yumuşak ve dengeli bir sürüş sağlamak üzere yapısal olarak optimize edildi. Gold Wing’in amortisörüyle senkronize çalışan esnek yapısı, daha kıvrak ve kullanımı kolay bir sürüş sağlıyor. Patentli çapraz bağlantı kolları gidonu ön aksa ve gidon pivot noktasına bağlayarak sürücüye tamamen doğal bir sürüş deneyimi sağlıyor. Hava yastığı sunulan motosiklette, Çift Kombine Fren Sistemi (D-CBS) de fren kuvvetini ön ve arka tekerleklere en uygun şekilde dağıtıyor. Süspansiyon seviyesi sürüş moduna bağlı olarak elektrikli ayarlanıyor.