Otomobil modelleri başta olmak üzere bayiler ve motor sporları faaliyetlerinde de kademeli olarak geçiş yapılması planlanıyor. Honda’nın yeni logosu markanın özellikle elektrifikasyon ve akıllı teknolojiler odağında müşterilerine yeni değer sunma kararlılığını yansıtıyor.

Honda, otomobil iş kolunun simgesi olarak yenilenen ‘H’ logosunu kullanacağını duyurdu. Yeni logo, planlanan uygulama takvimi kapsamında hem elektrikli (EV) hem de ana hibrit-elektrikli (HEV) modellerde yer alacak. Bu logo değişimi, Honda’nın 2027 yılından itibaren tanıtılacağı yeni nesil araçlarıyla başlayacak. Buna ek olarak yeni H logosu; bayiler, iletişim çalışmaları ve otomobil motor sporları faaliyetleri dâhil olmak üzere Honda’nın diğer iş alanlarında da kademeli geçiş sağlanarak kullanılacak.

Elektrifikasyon ve akıllı teknolojilerin kullanımına özel bir vurgu yapan yeni H logosu, Honda’nın otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüm sürecini nasıl ele almayı planladığını ve müşterilerine yeni değerler sunma hedefini simgeliyor.

İlk kez 1963 yılında tanıtılan H logosunun tasarımı yıllar içinde birçok kez değişmesine rağmen; Honda ruhunun özünü yansıtmayı başardı. Son versiyon ise Honda 0 Serisi dâhil olmak üzere yeni nesil elektrikli araçların tanıtımıyla birlikte ilk kez kullanıldı. İki yana açılmış elleri temsil eden tasarım, Honda’nın mobilitenin olanaklarını genişletme ve dünya genelinde insanların ihtiyaçlarına hizmet etme konusundaki kararlılığını yansıtmasıyla dikkat çekiyor.