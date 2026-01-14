Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Cumhuriyet’in ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü üzerinden polemik yaşandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım’ın kullandığı ifadeler, CHP sıralarından tepkiyle karşılandı.

Genel Kurul’da söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, konuşmasında “Gel İsmet, git kısmet” ifadelerini kullanarak, bunun Türk milletinin değerlendirmesi olduğunu savundu. Yıldırım’ın sözleri üzerine Meclis’te tansiyon yükseldi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ise polemiğe müdahale ederek, isimler üzerinden yapılan değerlendirmelerin doğru olmadığını belirtti. Buldan, “Kim çocuğuna hangi ismi takacağına kimseye ne sorar ne de izin alır. Şunun bunun ismi üzerinden polemik yapmak doğru değil. Her insan isim verme özgürlüğüne sahiptir” ifadelerini kullandı.

Buldan’ın açıklamalarının ardından CHP milletvekilleri tepki gösterirken, Genel Kurul’da kısa süreli gerginlik yaşandı. Tartışma, Başkanlık Divanı’nın uyarılarıyla sona erdi.