2022 yılında halk eğitim kursunda aldığı eğitimle mantar yetiştiriciliğine adım atan Günaydın, edindiği bilgi ve deneyimi hızla büyüyen bir iş modeline dönüştürdü. Antalya’nın Aksu ilçesinde kurduğu 1000 metrekarelik kapalı tesiste, 850 metrekarelik üretim alanı ve 30 ayrı oda bulunuyor. Sıralı ekim sistemi sayesinde yılın 365 günü kesintisiz üretim yapılabiliyor.

Toplamda yaklaşık 180 ton kompost kapasitesine sahip tesiste, tüm üretim odalarının aktif olduğu dönemlerde günlük hasat miktarı 1 tona yaklaşabiliyor. Bu da aylık ortalama 24 ton, yıllık ise yaklaşık 280-290 tonluk bir üretim anlamına geliyor.

Planlı üretim modelinin en büyük avantajının süreklilik olduğunu vurgulayan Günaydın, her gün taze ürün sunmayı başardıklarını belirtiyor. Üretilen mantarların büyük bölümü restoran ve otellere doğrudan ulaştırılırken, bir kısmı da tedarikçiler aracılığıyla pazarlara sevk ediliyor. İç piyasadaki yoğun talep nedeniyle şimdilik ihracat yapılmıyor.

Mantar üretiminin dikkat ve teknik bilgi gerektiren bir süreç olduğuna dikkat çeken genç girişimci, sektöre girmek isteyenlere doğru eğitim ve planlama ile ilerlemelerini öneriyor. Bu kapsamda, yeni üreticilere yönelik danışmanlık ve bilgilendirme projeleri üzerinde de çalışıyor.

Uluslararası gelişmeleri yakından takip eden Günaydın, Almanya başta olmak üzere farklı ülkelerde teknik incelemeler yaptıklarını ve Çin ile Polonya’daki üreticilerle temas halinde olduklarını ifade ediyor.

Gelecek hedefleri arasında üretimi daha da standart hale getirmek bulunan girişimci, uzun vadede farklı mantar türlerinin yetiştirileceği bir “mantar köyü” kurmayı planlıyor. Enoki, shiitake ve aslan yelesi gibi türler için hazırlıklar sürerken, Günaydın eğitim hayatına da yeniden yön vererek ziraat alanında lisans eğitimi almayı hedefliyor.