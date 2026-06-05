Avrupa Birliği’nin küresel ticaret dengelerini sarsacak yeni yasal düzenlemeleri, Pekin ile Brüksel arasındaki ticari tansiyonu en üst seviyeye çıkardı. Çin, AB’nin üzerinde çalıştığı Siber Güvenlik Yasası değişiklik taslağı ve Sanayi Hızlandırma Yasası’na (IAA) karşı resmi itirazını Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) platformuna taşıdı. İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen DTÖ Hizmet Ticareti Konseyi toplantısında söz alan Çinli yetkililer, Avrupa’nın tek taraflı korumacı adımlarının küresel çok taraflı ticaret sisteminin otoritesini doğrudan baltaladığını savundu.

Çin’in DTÖ nezdindeki itirazlarının merkezinde, AB’nin siber güvenlik düzenlemelerinde yer alan ve belirli ülkeleri hedef alan esnek tanımlamalar bulunuyor. Pekin yönetimi, yasa taslağında geçen "siber güvenlik açısından endişe duyulan ülkeler", "teknik olmayan riskler" ve "yüksek riskli tedarikçiler" gibi muğlak ifadelerin, Çinli teknoloji ve sanayi şirketlerine karşı ayrımcı bir bariyer olarak kullanılmasından endişe ediyor. Bu doğrultuda Brüksel’e açık bir çağrıda bulunan Çin, söz konusu kısıtlayıcı maddelerin tamamen kaldırılmasını veya uluslararası ticaret kurallarına uygun şekilde esaslı bir revizyona tabi tutulmasını talep etti.

Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik ve kısıtlamaların da belirli ülkelere yönelik haksız bir rekabet ortamı yarattığını vurgulayan Çin, Avrupa Birliği'ni küresel pazar kurallarına sadık kalmaya davet etti. Pekin, Brüksel ile mevcut ticari sorunların çözümü adına yapıcı diyalog kanallarını açık tutacağını beyan ederken, Avrupa'daki yasama sürecini ve atılacak adımları çok yakından takip edeceğinin de altını çizdi.