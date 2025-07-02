Hilal Trans Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, yeni araçlarını Renault Trucks Başkanı Bruno Blin, Renault Trucks International Kıdemli Başkan Yardımcısı Antoine Duclaux ve Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine’in katıldığı özel bir törenle teslim aldı. Törene Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslanlar, Renault Trucks Finansal Hizmetler (RTFS) Genel Müdürü Ertan Çolak ile Hilal Trans ve Renault Trucks'ın üst düzey yöneticileri de katıldı.

1992 yılında kurulan ve %100 Türk sermayeli lider lojistik şirketi arasında yer alan Hilal Trans, uluslararası karayolu taşımacılığında 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. Başta Orta Avrupa, Balkanlar ve Baltıklar olmak üzere geniş bir coğrafyada güçlü bir taşımacılık ağına sahip olan Hilal Trans, otomotiv ağırlıklı olmak üzere tekstil ve gıda gibi Türkiye’nin ihraç ürünlerinin Avrupa’ya lojistiğini sağlıyor. Slovakya, Macaristan ve Polonya’daki merkez ve depo yatırımları ile Avrupa’daki operasyonel gücünü artıran Hilal Trans, yeni Renault Trucks T480 çekicilerini de bu hatlar üzerinde kullanacak.

Hilal Trans Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras; “Renault Trucks ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi bu yılki yatırımımız ile canlandırdık.”

Hilal Trans, Renault Trucks ile çok uzun yıllara dayanan iş birliğini sürdürüyor. Teslim edilen yeni çekicilerle birlikte Hilal Trans grup şirketleri filosundaki Renault Trucks araç sayısı, 200’e ulaşıyor. Yeni alımla ilgili bilgi veren Şerafettin Aras; “1998’den bu yana Renault Trucks ile ilişkilerimiz devam ediyor. Çeşitli modellerden yaptığımız alımların yanında T 520 model araçları ülkemizde ilk kullanan firma olmuştuk. Bu yeni araç alımımızda yine Renault Trucks araçları tercih sebeplerimizin başında yakıt tüketim oranındaki avantaj geliyor. Ayrıca ikinci el piyasasındaki güçlü değeri bizim için belirleyici faktörlerden oldu. İleriye yönelik yenileme projelerimizde bunun faydasını göreceğimize inanıyoruz” diye belirtti.

Türkiye’yi ziyaret ederek bu önemli teslimata katılan Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin: “Renault Trucks, 2024’te tüm dünyada zorlu ekonomik koşullara, jeopolitik belirsizliklere ve pazarın birkaç yıl süren yüksek ivmede büyümesinin ardından normalleşmesine rağmen güçlü bir performans gösterdi. Stratejik pazarlarımızdaki varlığımızı kararlılıkla güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye de dinamik taşımacılık sektörü ile güçlü lojistik altyapısıyla bizim için özel bir konumda yer alıyor” diyerek ekledi; “Hilal Trans’a gerçekleştirdiğimiz 100 araçlık teslimatı, Türkiye’deki sağlam konumumuz kadar sürdürülebilir ve yüksek verimli taşımacılık çözümleri sunma vizyonumuzun da önemli bir yansıması. Aynı zamanda sektörde söz sahibi, iş dünyası ve lojistik alanında farklı platformlarda da sorumluluk üstlenen Sayın Şerafettin Aras’ın liderliğindeki Hilal Trans tarafından ile bu ölçekte bir iş birliği yapmak, Renault Trucks’a duyulan güvenin açık bir göstergesi. Bu iş birliğini, sadece bir filo yatırımı değil, sektörel anlamda ortak bir vizyonun güçlü bir adımı olarak görüyoruz.”

Renault Trucks International Kıdemli Başkan Yardımcısı Antoine Duclaux ise; "Hilal Trans ile gerçekleştirdiğimiz 100 adet Renault Trucks çekici teslimatı, iki güçlü markanın karşılıklı güvene dayanan iş ortaklığının simgesi. Asıl sorumluluğumuz araçlarımızın teslimatından sonra başlıyor. Renault Trucks’ın sunduğu yakıt verimliliği, sürüş konforu ve toplam sahip olma maliyetindeki avantajlarından optimum seviyede faydalanacaklarına inancımız tam. Müşterilerimizin operasyonel verimliliklerini artırmalarına katkı sağlamak bizim için büyük bir gurur kaynağı” şeklinde açıklamada bulundu.

Operasyonel gücün arkasında filo için güçlü satış sonrası hizmetler var

Hilal Trans filosunda aktif olarak görev yapan Renault Trucks araçların kilometreleri 100.000 ile 500.000 arasında değişkenlik gösteriyor. İhtiyaç halinde bakım ve onarım işlemleri ise Renault Trucks’ın satış sonrası bayisi aracılığıyla güvenle yürütülüyor. Hafif bakım ve müdahale gerektiren işlemler, Hilal Trans’ın kendi tesislerinde bulunan teknik altyapı sayesinde hızlıca çözüme kavuşturulabiliyor. Satış sonrası hizmetlerin sürekliliği ve erişilebilirliği, filonun verimli, güvenli ve kesintisiz şekilde operasyonlarına devam etmesinde önemli bir rol oynuyor.

Finansal hizmetler ile hızlı ve verimli teslimat süreci

Hilal Trans, bu büyük alımda Renault Trucks Finansal Hizmetler çözümlerinden de yararlandı. Şerafettin Aras, bu tercihlerini şu şekilde değerlendirdi: “Renault Trucks ile geçmişe dayanan ilişkimiz sayesinde bu alım sürecinde de hızlı ve verimli bir süreç yaşadık. Renault Trucks’ın kendi finans kuruluşu olması ve sağlanan finansman şartlarının taleplerimize uygun şekilde oluşturulması bizim için önemli bir avantaj sağladı. Geçmiş iş birlikteliklerimizde de Renault Trucks Finansal Hizmetler’in sunduğu finans çözümlerinden faydalanmıştık.”

Sürdürülebilir büyüme süreçlerinde iş ortaklarınızın yanınızda durması önemli

Hilal Trans, 2025 yılı için %10’luk büyüme hedefi doğrultusunda ilerliyor. Son dönemde yaşanan bölgesel krizlere rağmen bu hedefi aşma potansiyeline sahip olduklarını belirten Şerafettin Aras, sektörde karşılaştıkları en büyük zorluklar arasında Schengen vizesi, transit kotalar ve mevzuat kaynaklı zorlukları da vurgulayarak, şu şekilde ekliyor; “Hilal Trans, bu yıl içerisinde elde ettiği Yeşil Lojistik Belgesi ve Turquality Marka Desteği gibi önemli kazanımlar ile sürdürülebilir büyüme ve global marka vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca yapay zeka tabanlı dijital dönüşüm projelerimizi de tüm hızıyla yürütüyoruz. Sektörde aktif olarak yeniliklere adapte olurken, güvenilir iş ortaklarıyla operasyonlarınızı yürütebilmek çok kıymetli. Umuyoruz bu doğrultuda Renault Trucks ile iş birliğimiz uzun yıllar başarıyla devam edecek.”