Sektör temsilcileri, iş ortakları ve basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, iş birliğinin kapsamı, hedefleri ve sektöre sağlayacağı katma değer paylaşıldı.

Hilal Trans – Metrans iş birliği; başta uluslararası taşımacılık, intermodal çözümler ve operasyonel verimlilik olmak üzere birçok alanda sinerji yaratmayı hedefliyor. Taraflar, bu ortaklık sayesinde müşterilerine daha hızlı, daha esnek ve daha sürdürülebilir lojistik çözümler sunmayı amaçlıyor.

“Güç Birliği, Küresel Rekabet Gücü”

Etkinlikte yapılan açıklamalarda, küresel ticarette yaşanan dönüşüm, artan rekabet ve lojistikte entegrasyonun önemi vurgulandı. Hilal Trans ve Metrans yöneticileri, bu iş birliğinin yalnızca iki firma için değil, Türkiye lojistik sektörü açısından da önemli bir kazanım olduğunun altını çizdi.

Yetkililer, iş birliği kapsamında;

Operasyonel ağın genişletilmesi,

Uluslararası hatlarda kapasite artışı,

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı projelerin hayata geçirilmesi başlıklarında somut adımlar atılacağını ifade etti.

İşbirliği ve imza törenine Hilal Trans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Hilal Trans Genel Müdürü Orcan İstanbul, Metrans Group CEO’su Peter Kiss, Türkiye Genel Müdürü Serdar Yaylalı ve Hilal Trans Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Furkan Aras katıldılar.

Hilal Trans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, “Bu işbirliğinin ülkemize ve şirketlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Günümüz lojistik sektörü için intermodal taşımacılık modu da çok önemli. Taşımacılık karayolu ile başlar, karayolu biter. Türk lojistik sektörü Avrupa’ya yönelik taşımaların yüzde 41’ini karayolu ile yapmaktadır. Avrupa’nın vize sorunlarından dolayı bu tür işbirliklerinin elzem olduğunu düşünüyorum.

İş birliği çerçevesinde şu an bir trenle başlıyoruz. Şubat ayından itibaren itibaren de haftalık 4 tren kalkacak. Trenle seferler Slovakya ile Türkiye arasında yapılacak. Trenlerimizin 5 günde Slovakya’ya ulaşmasını diliyoruz. Haftalık 128 Türkiye’den 128 adet de Slovakya’dan treyler ulaşmış olacak. İlerleyen zamanlarda Metrans ile Çekya ve diğer ülkelere de trenle ulaşmak istiyoruz.”

Metrans Group CEO’su Peter Kiss, de yaptığı konuşmasada iki firma arasındaki işbirliğinin önemine değindi. Peter Kiss, günden güne tren sayılarını aratıracaklarını ve işbirliği kapsamını genişleteceklerini ifade etti. Kiss, “Metrans Group, 1991 yılında kuruldu. Şu an bizim 20 terminalimiz bulunuyor. Haftalık 650 tren çıkışımız var” dedi

Sektöre Değer Katan Ortaklık

Hilal Trans’ın saha gücü ve operasyonel tecrübesi ile Metrans’ın uluslararası ağ ve intermodal uzmanlığının birleşmesi, müşterilere uçtan uca lojistik çözümler sunulmasını mümkün kılacak. Bu sinerjinin, özellikle Avrupa hatlarında rekabet avantajı yaratması bekleniyor.

Etkinlik, yapılan sunumların ardından gerçekleşen networking ve karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla sona erdi.