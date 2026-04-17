Henkel CEO'su Carsten Knobel, "Süregelen zorlu ekonomik koşullara rağmen, 2025'te Henkel’i başarıyla ileriye taşıdık. Önemli hedeflere ulaştık, hatta bu hedefleri aştık ve şirketimizin dönüşümünü sürdürdük. Satışlarımızda organik artış sağladık ve şirketimizin kârlılığını önemli ölçüde yükselttik. Ayrıca, son üç ay boyunca, iş birimlerimizi güçlendirmek ve büyüme potansiyellerini artırmak amacıyla, her iki iş biriminde toplam satış miktarı yaklaşık 1,2 milyar Euro'ya ulaşan satın almalar üzerinde anlaşmaya vardık.” şeklinde konuştu.

Stratejik Gündemin Tutarlı Bir Şekilde Uygulanması

Aktif portföy yönetimi kapsamında Henkel, bir yandan bazı faaliyetlerini durdurarak veya elden çıkararak, bir yandan da yeni satın almalarla portföyünü daha da geliştirmiştir.

Hedef odaklı satın almalar yoluyla portföyünü genişletmek, Henkel'in büyüme gündeminin önemli bir parçasıdır. 2025 yılında Henkel, ATP Adhesive Systems AG'yi satın almak için bir anlaşmaya imza atmıştır. Henkel, Şubat 2026'da Hollanda merkezli Stahl Group'u satın almaya da onay vermiştir. Ayrıca Henkel, Mart ayı başında Kuzey Amerika'nın önde gelen tüketici saç bakım ve şekillendirme markalarından biri olan “Not Your Mother's”ı satın almak için bir anlaşma imzalamıştır. Halen olağan sonuçlandırma süreçlerine ve rekabet otoritelerinin onayına tabi olan bu işlemler, toplamda yaklaşık 1,2 milyar Euro'luk ek satış hacmi oluşturmakta olup, dünya lideri Yapıştırıcı Teknolojileri ve Tüketici Markaları iş birimlerinin büyüme potansiyelini daha da artıracaktır.

Henkel, 2025 yılında da önemli trendleri ele alan ve müşteriler ve tüketiciler için değer yaratan çok sayıda inovasyonu piyasaya sundu. Bunun bir örneği, Schwarzkopf'un yeni Creme Supreme saç boyasıdır. Henkel, profesyonel kuaför uygulamalarından esinlenerek, mikro bağlar yardımıyla saç yapısını güçlendiren ve besleyen yeni bir teknoloji ile Creme Supreme'i geliştirmiştir. “House of Hair” (Saç Evi) konsepti de Saç kategorisinde yenilikler geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır. Mart 2025'ten bu yana Henkel, saç kozmetiği alanındaki başlıca faaliyetleri olan araştırma ve geliştirme, test kuaförleri, pazarlama ve Saç Akademisi’ni Almanya'nın Hamburg kentindeki tek bir tesiste toplamıştır. Burada, 300'den fazla uzman, yenilikçi ürünler geliştirmek için birlikte çalışmaktadır. İnovasyon, Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi için de temel bir başarı faktörüdür. Son teknolojiye sahip araştırma ve inovasyon merkezlerinden oluşan ağın genişletilmesi temel odak alanlarından biridir. Bu tür “Inspiration Centers” (İlham Merkezleri) bir süredir Düsseldorf'ta, Hindistan'ın Mumbai kentinde ve ABD'nin New Jersey şehrinde faaliyet göstermektedir. 2025 yılında Henkel, Asya-Pasifik bölgesi için Şanghay'da 60 milyon Euro yatırımla bir başka “Inspiration Center” daha açmıştır. Bu merkezde 500'den fazla araştırmacı ve geliştirici, çok çeşitli sektörlerden müşterilerle çalışmaktadır.

Henkel ayrıca dijitalleşme alanındaki ilerlemelerini daha da ileriye taşıdı. Yapay zekâ, şirketin gelecekte nasıl faaliyet göstereceği üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak. Henkel, hem endüstriyel hem de tüketici ürünleri iş birimlerinde birçok uygulamada yapay zekâ teknolojilerini kullanmaktadır. 2025 yılında Henkel, şirketin ilk yapay zekâ destekli TV reklamını Almanya’da yayınlayarak Persil'in ikonik Beyaz Kadın (White Lady) karakterini yeni bir çağa taşıdı. AI, yapıştırıcı geliştirme laboratuvarlarındaki süreçlerin otomasyonunda da kullanılmaktadır. Batarya üretiminde Henkel, yapay zeka destekli simülasyonlar ve yenilikçi debonding (kontrollü ayrılma) çözümleri kullanarak müşterilerinin geliştirme sürelerini ve maliyetlerini azaltmalarına, aynı zamanda performansı optimize etmelerine yardımcı olmaktadır.

Henkel, 150 Yıllık Başarılı Geçmişini Kutluyor

Carsten Knobel görüşlerini, "Şimdi, 150. yıl dönümümüzü kutlayacağımız heyecan verici bir yıl olan 2026'ya odaklanıyoruz. Elbette mirasımızla gurur duyuyoruz. Ancak bu, yerimizde saymak için bir gerekçe değildir. Aksine bu, önümüzdeki yol için bir motivasyon kaynağıdır. Geleceğe hazırız. Dün olduğu gibi bugün de, gelecek nesiller için ileriye dönük ürünler ve çözümler geliştirmek hedefiyle öncü ruhumuzdan ilham alacağız. Bu ise, amacımızla tam bir uyum içindedir: Pioneers at heart for the good of generations. (Gelecek nesiller için iyiliğe öncülük ediyoruz)” sözleriyle özetledi.