UND’nin özel olarak hazırladığı ve sektörde profesyonel sürücü olmak için gerekli tüm eğitimleri kapsayan, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi onaylı eğitim modülü kullanılarak, Konya Bölgesi’nde de sürücüler yetiştirilmekte ve üye firmalarımıza kazandırılmaktadır.





Eğitim süreci 32 saati teorik, 68 saati pist ve trafikte uygulama olmak üzere planlanmıştır. Programı başarıyla tamamlayan adaylara Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi tarafından belge verilmekte olup, UND üyesi firmalarda istihdamları sağlanmaktadır.



Derslerde TOBBUND ve Kolay Transit Merkezleri prosedürlerine ilişkin eğitimler verilirken, Prometeon tarafından da temel lastik eğitimi sunulmaktadır.





Bu süreçte katkı sağlayan Konya Bölgesi üyelerimiz; Yükseller Lojistik’ten Ali Bey Yüksel, Şirin Nakliyat’tan Mehmet Şirin, Gölova Uluslararası Nakliyat’tan Mehmet Başaran, Poçan Lojistik’ten Sercan Poçan, Tekelioğlu Lojistik’ten Mustafa Tekelioğlu, Yörük Taşımacılık’tan İbrahim Öcal, Gölpak Uluslararası Nakliyat’tan Mahsun Gümüş, Emir Hazır Beton’dan Emir İncer ve Ornak Uluslararası Nakliyat’tan Fatih Öcal’a teşekkür ederiz.





Ayrıca emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara katkılarından dolayı teşekkür ederiz.



UND Kadın Tır Sürücü Akademisi ile başlayan, kadın ve erkek tır şoförü yetiştirme konusunda öncü olan derneğimiz, Konya Bölgesi üyelerimizle de iş birliğine devam ederek Türkiye’nin dört bir yanında iş birliğini genişletmeye devam edecektir.