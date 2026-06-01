Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, genç ve dinamik nüfus yapısı, ticari esneklik ve üretim motivasyonunun Türkiye ekonomisinin en önemli avantajları arasında yer aldığını vurguladı. Bölgesel çatışmalar, jeopolitik riskler ve yüksek enerji maliyetlerine rağmen büyüme eğiliminin sürmesinin önemli bir başarı olduğunu ifade eden Avdagiç, bununla birlikte sanayi üretimi ve ihracatta görülen zayıf seyrin dikkatle takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların etkilerine rağmen Türkiye'nin büyüme performansını sürdürdüğüne işaret eden Avdagiç, doğrudan yabancı yatırımların artırılmasının ve yeni ihracat pazarlarına erişimin büyük önem taşıdığını belirtti. İthalat ve ihracatta hedef odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini dile getiren Avdagiç, üretim kapasitesini artıracak politikaların öncelik haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Sanayi temelli ve ihracata dayalı ekonomik yapının güçlendirilmesinin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu ifade eden Avdagiç, maliye politikaları, teşvik mekanizmaları ve finansman imkanlarıyla desteklenen üretim modelinin Türkiye'yi yeniden şekillenen küresel ticaret düzeninde daha güçlü bir konuma taşıyacağını belirtti.

Enflasyonla mücadeleden taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç, finansman ve kur politikalarında yapılacak dengeli düzenlemelerle ihracatçıların yaşadığı sıkıntıların aşılabileceğine inandıklarını ifade etti.

İTO Başkanı Avdagiç, ilk çeyrek büyüme verilerinin Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını ve potansiyelini bir kez daha ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.