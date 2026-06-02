Kurul, iş yerlerinde parmak izi, yüz tanıma ve retina taraması gibi biyometrik verilerle mesai takibi yapılmasını yasaya aykırı bularak resmi bir ilke kararı yayımladı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, biyometrik verilerin geri döndürülemez nitelikte olması ve ele geçirilmesi halinde büyük mağduriyetler yaratma riski, bu düzenlemenin en önemli gerekçesini oluşturuyor. Kurul, işçi ile işveren arasındaki yapısal güç dengesizliği nedeniyle çalışanlardan alınan "açık rızanın" özgür iradeye dayanmadığını ve bu durumun tek başına hukuki bir zemin oluşturamayacağını net bir şekilde ortaya koydu. Ayrıca mevcut İş Kanunu mevzuatında, işverenlerin mesai takibini mutlaka biyometrik sistemlerle yapmasını zorunlu kılan açık bir hüküm bulunmadığına dikkat çekildi.

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın emsal kararlarına da atıfta bulunulan ilke kararında, personelin mesai saatlerini denetlemek gibi sınırlı bir idari amaç için bu denli yoğun bir veri işlemenin "ölçülülük ve veri minimizasyonu" ilkelerini açıkça ihlal ettiği vurgulandı. KVKK, işverenlerin personelin çalışma sürelerini belgelemek için biyometrik sistemler yerine şifreli kartlar, PIN tabanlı geçişler, RFID/NFC kimlik kartları veya geleneksel imza föyleri gibi kişisel haklara daha az müdahale eden alternatif yöntemleri kullanması gerektiğini hükme bağladı. Karara aykırı şekilde biyometrik veri toplamaya devam eden ve gerekli idari ile teknik tedbirleri almayan veri sorumluları hakkında ise kanun kapsamında çok ciddi idari yaptırımların uygulanacağı açıklandı.