Google, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerçekleştirdiği ortaklıkla, gelişmiş yapay zeka modeli Gemini’ın Türkiye Millî Futbol Takımları’nın resmi sponsoru olduğunu duyurdu. Bu stratejik sponsorluk, Google’ın en yenilikçi yapay zeka çözümlerini arkasına alarak Türkiye’nin köklü spor kültürünü kutlamayı ve futbolseverlerin taraftar deneyimini tamamen dijitalleştirmeyi hedefliyor. Sponsorluk anlaşması kapsamında, Google’ın çok modlu (multimodal) yapay zeka asistanı Google Gemini, millî takımlar ile onların tüm dünyadaki küresel taraftar kitleleri arasında güçlü bir köprü görevi üstlenecek. Ortaklığın ana odağını ise yapay zeka yardımıyla sürükleyici içerikler üretmek ve taraftarlara, destekledikleri futbolcular ve takımlarla etkileşime geçebilecekleri inovatif yollar sunmak oluşturuyor.

Yapay zeka destekli taraftar deneyimi

Google ve Türkiye Futbol Federasyonu, bir yıl boyunca gücünü Google Gemini’dan alan taraftar odaklı bir dizi dijital aktivasyonu hayata geçirecek. Bu kapsamda futbolseverler:

Gemini ile kendilerine özel benzersiz destek görselleri tasarlayabilecek,

Yine Gemini’ın yapay zeka yetenekleri sayesinde takımları için özgün marşlar ve sloganlar oluşturarak desteklerini adeta yeşil sahada futbolcuların yanındaymış gibi coşkuyla hissettirebilecek,

Karmaşık futbol kuralları hakkında bilgi edinmek, takım performanslarını ve maç istatistiklerini Gemini ile yorumlayarak keyifli futbol sohbetleri gerçekleştirmek için yine Google Gemini’ın yapay zeka yeteneklerinden yararlanabilecekler.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Pazarlama Direktörü Dr. Sema Tuğçe Dikici işbirliği ile ilgili şunları söyledi: "Google gibi küresel bir teknoloji deviyle bu sponsorluk sözleşmesini imzalamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği, en son yapay zeka teknolojilerini kullanarak hem ülkemizdeki hem de dünyanın dört bir yanındaki geniş taraftar kitlemizle çok daha güçlü bağlar kurmamıza olanak tanıyacak. Tüm millî futbol takımlarımızı kapsayacak ve bir yıl boyunca sürecek olan bu teknoloji odaklı ortaklığın yaratacağı sinerjiyi heyecanla bekliyoruz."

“Bu büyük hayalin bir parçası olmaktan büyük bir heyecan ve gurur duyuyoruz”

Google Türkiye Pazarlama Direktörü Serkan Girgin ise: "Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız işbirliği sayesinde Türkiye Millî Futbol Takımlarını desteklemekten ve bu büyük hayalin bir parçası olmaktan dolayı heyecanlı ve gururluyuz. Google Gemini, insanın yaratıcılığını ve üretkenliğini desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir yapay zeka teknolojisi. Bu işbirliğiyle, Gemini’ın üretken yeteneklerini Türkiye'nin köklü ve tutkulu futbol kültürüyle buluşturuyoruz. Bu ortaklık ile Milli Takımlarımız sahada mücadele sergilerken, futbolseverler de Gemini ile kendi marşlarını besteleyip destek görsellerini tasarlayacak; takımımıza yaratıcılıklarıyla ile eşlik edecekler." dedi.