Türkiye ağır ticari araç sanayisinin öncü şirketlerinden Mercedes-Benz Türk’te üst düzey bir görev değişimi gerçekleşiyor. 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Heiko Selzam, şirketin yeni İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak göreve başlayacak. Selzam, görevini uzun yıllardır şirkete farklı kademelerde katkı sunan ve 2016 yılından bu yana İcra Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapan Süer Sülün’den devralacak.

Mercedes-Benz Türk’te Yeni İcra Kurulu Başkanı ve CEO Dönemi

30 yılı aşkın süredir Daimler Truck AG bünyesinde farklı görevlerde bulunan Heiko Selzam, 1 Ağustos 2026 itibarıyla Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak göreve başlayacak.

Daimler Truck AG bünyesinde farklı coğrafyalarda üst düzey liderlik görevleri üstlenen Heiko Selzam, ticari araç sektöründe küresel ölçekte dönüşüm, büyüme ve müşteri odaklı stratejilerin şekillendirilmesinde aktif rol üstlenmiştir. Kariyeri boyunca, farklı pazarlarda büyüme performansının güçlendirilmesine, müşteri odaklı iş modellerinin geliştirilmesine ve ticari araç portföyünün stratejik düzeyde yönetilmesine liderlik etmiştir.

Uluslararası pazarlarda edindiği üst düzey liderlik deneyimiyle Selzam, global müşteri yönetimi ve çok ülkeli yapıların stratejik olarak güçlendirilmesine katkı sağlamış; organizasyonların daha entegre, yüksek performanslı ve sürdürülebilir bir yapıya dönüşümüne yön vermiştir.

Son olarak Daimler Truck Birleşik Krallık Ülke Başkanı olarak görev yapan Heiko Selzam, 1 Ağustos 2026 itibarıyla Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanlığı ve CEO görevini devralacak. Selzam’ın liderliğinde Mercedes-Benz Türk’ün pazardaki tartışmasız lider konumunu daha da ileri taşıması ve sürdürülebilir büyüme odağını daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Süer Sülün’den Güçlü Bir Devir Teslim

Görevini Heiko Selzam’a devretmeye hazırlanan Süer Sülün, 1988 yılında katıldığı Mercedes-Benz Türk’te 40 yıla yaklaşan kariyeri boyunca şirketin farklı kademelerinde önemli sorumluluklar üstlendi. 2007 yılından itibaren İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sülün, 2016 yılından bu yana İcra Kurulu Başkanı ve CEO olarak şirketin en üst düzey yöneticiliğini yürüttü.

Süer Sülün, görev süresi boyunca Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye’deki ağır ticari araç pazarındaki liderliğini tartışmasız hale getirirken, aynı zamanda Daimler Truck AG ve Daimler Buses ağı içinde önemli bir üretim üssü olma konumunun güçlendirilmesine katkı sağladı.

Mercedes-Benz Türk’te gerçekleşen bu görev değişimiyle birlikte, şirketin köklü mirası ve güçlü kurumsal yapısı korunurken, yeni dönemde stratejik öncelikler doğrultusunda tartışmasız lider konumunun kararlılıkla sürdürülmesi hedefleniyor. Bu devir teslimin, Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye’deki konumunu daha da pekiştirmesi ve küresel organizasyon içindeki stratejik rolünü daha da ileriye taşıması bekleniyor.