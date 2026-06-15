Şekerpınar Scania tesislerinde gerçekleşen, 9 adet S560 ve 1 adet S770 olmak üzere toplam 10 Scania çekici araçtan oluşan teslimat törenine Tuvas Global Lojistik firma ortakları Murat Yıldız, Enes Çelik, Öner Sabri Bahadır ile Şekerpınar Yetkili Satıcı ve Servisi Satış Müdürü Volkan Kahya ve Satış Yetkilisi Eyüp Özen katıldı.

"Scania Kalitesi Bizim İçin Büyük Değer"

Teslimat töreninde ortak bir açıklama yapan Tuvas Global Lojistik Firma yetkilileri “Lojistik sektöründe sürdürülebilir başarı için güvenilir iş ortaklığı büyük önem taşıyor. 2020 yılından bu yana Scania ile sürdürdüğümüz iş birliği de bu anlayışın güçlü bir yansıması. Scania’yı tercih etmemizde, yüksek kalite standartları, yakıt tasarrufu sağlayan verimli araç yapısı ve güçlü satış sonrası hizmetleri önemli rol oynuyor. TUVAS Lojistik taşımacılık vizyonumuz ve mottomuz ''Save Your Time'' doğrultusunda yola çıkış amacımız, iş ortaklarımıza zaman kazandırmaktır. Bu doğrultuda Doğuş Otomotiv’in sağladığı güvence ve uzun soluklu iş ortaklığı yaklaşımı bizim için çok büyük bir değer” şeklinde değerlendirdiler.

Scania'nın yüksek beygir gücü, üstün yakıt tasarrufu ve zorlu operasyonlara uygun aks yapılarıyla dikkat çeken performans odaklı bu özel modelleri, Tuvas Lojistik’in sürdürülebilir ve yeşil lojistik dönüşümüne doğrudan ivme kazandıracak.