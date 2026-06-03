Muhtar'ın ani vefatı, medya dünyasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yaratırken, usta televizyoncunun yıllar önce dile getirdiği çarpıcı vasiyeti yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen Muhtar'ın hastaneye kaldırılma sürecini, ikiz çocuklarının annesi ve eski eşi Deniz Uğur kamuoyuna duyurmuştu. Uğur, Çanakkale'de bulundukları sırada acı haberi aldıklarını ve çocukları Mina ile Poyraz'ın babalarının yanında olabilmesi için hızla Bodrum'a doğru yola çıktıklarını ifade etmişti.

Usta gazetecinin vefatının ardından, geçmişte eski eşi Deniz Uğur ile yaşadığı gerilimli süreçte sarf ettiği vasiyet niteliğindeki sözler sosyal medyada ve internet medyasında geniş yankı buldu. Reha Muhtar, 2008-2010 yılları arasında hayatı paylaştığı Deniz Uğur ile ilgili olarak, "Sevenlerime vasiyetimdir; Deniz Uğur cenazeme gelmesin. Ferdi Tayfur'un başına gelenler, benim cenazemde yaşanmasın" ifadelerini kullanmıştı. Muhtar'ın, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ailevi ve özel hayatındaki tartışmaların cenaze törenine yansımasına atıfta bulunarak yaptığı bu açıklama, ölümünün ardından en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Son yıllarda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Reha Muhtar, Ağustos 2024'te İstanbul'daki evinde yüksekten düşerek beyin kanaması geçirmiş ve uzun süre yoğun bakımda entübe edilerek ölümden dönmüştü. Zorlu bir tedavi sürecinin ardından taburcu olan ünlü televizyoncu, son dönemde yaşadığı polemikler ve agresif tavırlarıyla da dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda uçağı kaçırdığı gerekçesiyle yer hizmetleri personeliyle sert bir tartışma yaşayan Muhtar, Türk Hava Yolları tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan men edilmişti. Bodrum Türkbükü'nde objektiflere yansıyan bitkin ve zayıflamış son görüntüsüyle sevenlerini üzen Reha Muhtar, geride Türk medyasında iz bırakan sayısız program ve hafızalardan silinmeyecek bir yayıncılık kariyeri bıraktı.