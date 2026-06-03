İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarına yer verildi.

Özcan İçin 263 Yıl 6 Aya Kadar Hapis İstemi

İddianamede en dikkat çeken bölüm, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında talep edilen ceza oldu. Savcılık, Özcan'ın 6 ayrı "icbar suretiyle irtikap", 3 "irtikaba teşebbüs", 34 "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 "rüşvet" suçundan yargılanmasını istedi. Bu kapsamda Özcan hakkında toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu sanıklar arasında yer alan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can için ise 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar hapis cezası istendi. Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçlarını işlediği öne sürüldü.

Soruşturmada adı geçen BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında da "irtikap suçuna yardım", "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İlk Duruşma Temmuz'da

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından davanın ilk duruşmasının 6 Temmuz'da yapılacağı öğrenildi. Dosya kapsamında Tanju Özcan, Süleyman Can, Ali Sarıyıldız, Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal tutuklu olarak yargılanacak.

Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP'li Meclis Üyesi Aydan Özdemir'in ise geçen ay mahkeme kararıyla tahliye edildiği belirtildi.

Savcılığın hazırladığı iddianamede yer alan suçlamalarla ilgili nihai kararı yargılama süreci sonunda mahkeme verecek.