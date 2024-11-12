Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu. Buna göre, geçen ay taze sebzeler (patates hariç) en fazla pahalılaşan ürün grubu olarak dikkat çekti.



İstanbul Yenibosna'daki sebze ve meyve halinde fiyatları artan ürünlerin başında domates ve biber geliyor. Geçtiğimiz aya göre domates ve biberin fiyatı yüzde 20 arttı.



Sera ürünlerinin tek bölgeden geliyor olması fiyatları artırdı

Hal esnafı havaların soğuması ve sera ürünlerinin kış mevsiminden dolayı tek bölgeden gelmesinin fiyatları artırdığını söyledi. Öte yandan sebzeye olan talebin yükseldiğini söyleyen hal esnafı, kış döneminde fiyatların düşmeyeceğini aktardı.



Haldeki sebze fiyatları

Halde; domates 55-60 liradan, biber 65-70 liradan, beyaz lahana 25 liradan, kırmızı lahana 40 liradan, salatalık 45-50 liradan satılıyor. Limonun fiyatı ise 15-20 lira civarında seyrediyor. Kıvırcık 35 liradan, maydanoz ve dere otu 10 liradan satılıyor.



"Domates ve biber fiyatları geçen aya göre yüzde 20 arttı"

Kış sezonu başladığı için tüm ürünlerin sera ürünü olduğunu söyleyen hal esnafı Nurullah Dağıstanlı, "Sebzeler şu an sadece tek bir bölgeden geliyor. Bundan kaynaklı olarak fiyatlar biraz yükseldi. Şu an ürünler sadece Akdeniz bölgesinden geldiği için talep karşılanamıyor. Maliyetler de çok yükseldi. Ambalaj ve işçi fiyatları da arttı. Domates şu anda 55-60 liradan, biber 65-70 liradan, beyaz lahana 25 liradan, kırmızı lahana 40 liradan, salatalık 45-50 liradan satılıyor. Sadece limon fiyatı biraz düşük, 15-20 liradan satılıyor. Kıvırcık 35 liradan, maydanoz ve dere otu 10 liradan satılıyor. Domates ve biber fiyatları geçen aya göre yüzde 20 arttı. Kış boyunca fiyatlar böyle devam edebilir" dedi.