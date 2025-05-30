Yargıç Burroughs, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’na herhangi bir değişikliğe gidilmemesi yönünde resmi talimat vererek, “Statükoyu korumak istiyorum. Harvard şu anda uluslararası öğrencileri vizeyle kabul etmeye devam etmeli” ifadelerini kullandı. Mahkeme, davada nihai karara varılmadan önce öğrencilerin mağdur olmaması adına ön ihtiyati tedbir kararını da devreye soktu.

Adalet Bakanlığı: Yaptırımlar Askıya Alındı, Dava Geçersiz Olabilir

Trump yönetimini savunan Adalet Bakanlığı, Harvard'a yönelik yaptırımların şimdilik askıya alındığını belirterek, bu durumun davanın geçerliliğini ortadan kaldırabileceğini öne sürdü. Ancak Yargıç Burroughs, Harvard'ın ifade özgürlüğü kapsamında yaptığı itirazların mahkeme sürecinde ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Harvard Üniversitesi ise öğrenci vize programına yönelik müdahalenin siyasi bir misilleme olduğunu savundu. Üniversitenin baş hukuk danışmanı Ian Gershengorn, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada “hileli işlere izin verilmemesi gerektiğini” vurguladı. Gershengorn ayrıca, geçen haftadan bu yana bazı yabancı öğrencilerin ABD büyükelçiliklerinden vize alamadığını ve bu durumun ciddi mağduriyet yarattığını ifade etti.

Trump’ın Kararına İlk Tepki 23 Mayıs’ta Gelmişti

Trump yönetimi, 22 Mayıs’ta aldığı kararla Harvard Üniversitesi’nin Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) kapsamındaki uluslararası öğrenci kabul hakkını iptal etmişti. İç Güvenlik Bakanlığı, üniversitenin bazı yabancı öğrencilere dair bilgileri paylaşmaması üzerine böyle bir adım attığını açıklamış, mevcut öğrencilerin ya okul değiştirmeleri ya da ülkedeki yasal statülerini kaybetmeleri gerektiğini belirtmişti.

Yargıç Burroughs ise bu kararın ardından 23 Mayıs’ta yürütmeyi geçici olarak durdurmuştu. Son kararla birlikte bu durdurma süresiz hale gelirken, mahkeme süreci devam edecek.

Harvard Üniversitesi’nin uluslararası öğrenciler için kritik önem taşıyan bu dava, yükseköğretimde göçmen politikaları üzerindeki siyasi etkilerin de yargı gündemine taşındığını bir kez daha gözler önüne serdi.