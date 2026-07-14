ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 geriledi. Ekonomistlerin beklentisi aylık bazda yüzde 0,1'lik düşüş yönündeydi. Mayıs ayında ise TÜFE aylık yüzde 0,5 artış kaydetmişti.

Yıllık enflasyon ise haziran ayında yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Piyasalarda beklenti yüzde 3,8 seviyesindeyken, mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 4,2 olarak açıklanmıştı. Böylece yıllık enflasyonda da düşüş eğilimi devam etti.

Enerji fiyatlarındaki sert düşüş belirleyici oldu

Haziran ayında enflasyondaki gerilemede en önemli etken enerji fiyatlarındaki düşüş oldu. Mart, nisan ve mayıs aylarında artış gösteren enerji maliyetleri, haziranda aylık bazda yüzde 5,7 gerileyerek genel enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Buna karşın barınma ve gıda kalemlerinde yükseliş sürdü. Barınma maliyetleri aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,3 artarken; gıda fiyatları aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 yükseldi. Enerji endeksi ise yıllık bazda yüzde 15,7 seviyesinde artışını korudu.

Çekirdek enflasyon beklentilerin altında

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon da piyasaların öngörülerinden daha düşük gerçekleşti. Çekirdek TÜFE haziran ayında aylık bazda değişim göstermeyerek yatay seyretti. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 2,6 olarak kaydedildi.

Ekonomistler çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 2,8 artmasını bekliyordu. Bir önceki ay çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,9 seviyesinde açıklanmıştı.

Piyasaların gözü Fed'in mesajlarında

Enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri de yeniden şekillendirebilir. Verilerin, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Kongre'deki ilk sunumu öncesinde açıklanması nedeniyle yatırımcılar, bankanın para politikası konusunda vereceği mesajları yakından izlemeye devam ediyor.

Beklentilerin altında kalan enflasyon rakamları, ilerleyen dönemde faiz indirimlerine yönelik beklentileri destekleyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.