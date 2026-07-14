Ahbap Derneği soruşturması nasıl başladı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'nin mali faaliyetlerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımına yönelik çeşitli iddialar incelemeye alındı. Soruşturma sürecinde savcılık, derneğin mali kayıtları, banka hareketleri, ihale süreçleri ve bağışların harcandığı alanlara ilişkin bilgi ve belgeleri toplamaya başladı.

Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar da soruşturma dosyasına girdi. Mali hareketlerin incelenmesiyle birlikte çok sayıda kişi hakkında araştırma yürütüldü.

Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturmanın yalnızca son dönemdeki MASAK incelemeleriyle başlamadığı, savcılığa daha önce de çeşitli ihbarların ulaştığı öğrenildi. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan yüksek tutarlı bağışların kullanım şekli, bazı para transferleri, kişisel hesaplar üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen mali işlemler ve dernek bünyesindeki harcamalara ilişkin farklı dönemlerde CİMER ve savcılık makamlarına çok sayıda şikâyet dilekçesi sunulduğu iddia edildi. Bu ihbarların ardından yapılan ön incelemeler, mali analizler ve MASAK raporlarının soruşturmanın genişletilmesinde etkili

İlk operasyonlar gerçekleştirildi

Soruşturmanın ilk aşamasında savcılık kararıyla çeşitli adreslerde arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Dernek yöneticileri, şirket temsilcileri ve bağış organizasyonlarında görev aldığı değerlendirilen bazı isimlerin ifadelerine başvuruldu.

Savcılık, elde edilen dijital materyaller, banka kayıtları ve muhasebe belgeleri üzerinde teknik inceleme başlattı.

İkinci dalga operasyon

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni deliller doğrultusunda ikinci dalga operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli hakkında yeni gözaltı kararları verilirken, dosyanın kapsamı genişletildi.

Yetkililer, para transferleri, ticari ilişkiler ve bağışların kullanım şekline ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Haluk Levent'in ifadesi alındı

Ahbap Derneği'nin kurucusu ve kamuoyunun yakından tanıdığı sanatçı Haluk Levent de soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. İfade işlemlerinin ardından soruşturmanın seyriyle ilgili değerlendirmeler yapılırken, dosyadaki incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Haluk Levent ve avukatları ise kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda, tüm işlemlerin yasal çerçevede gerçekleştirildiğini, bağışların amaçları doğrultusunda kullanıldığını ve soruşturma makamlarıyla tam iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

MASAK incelemeleri sürüyor

Soruşturmanın en önemli başlıklarından biri MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları oldu. Raporlarda yer alan para hareketleri, bağış hesapları ve ticari ilişkiler savcılık tarafından ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu tür dosyalarda mali incelemelerin aylar sürebileceğini ve nihai sonucun ancak bilirkişi raporları ile yargılama süreci sonunda ortaya çıkacağını belirtiyor.

Hukuki süreç devam ediyor

Soruşturma halen devam ederken, dosyada yer alan iddiaların önemli bir bölümü yargı makamlarınca kesin hükme bağlanmış değil. Türk hukuk sisteminde soruşturma aşamasındaki kişiler hakkında suçluluğun ancak mahkemenin vereceği kesin hükümle belirlenebileceği vurgulanıyor.

Savcılığın yeni deliller doğrultusunda soruşturmayı genişletmesi, ek gözaltı kararları vermesi veya kovuşturmaya yer olmadığına karar vermesi ihtimalleri hukuki sürecin ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak.