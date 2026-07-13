Bekir Yılmaz / Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Günlerce ilanlar inceleniyor, emlakçılarla görüşülüyor, evler geziliyor, bütçe hesaplanıyor. Sonunda herkesin içine sinen bir ev bulunuyor. Tam "iş tamam" denilirken masaya yeni bir şart geliyor:

"Bir de tahliye taahhütnamesi imzalamanız gerekiyor."

O ana kadar ne ilanda böyle bir ifade var ne de ev gösterilirken bu konu açılmış. Üstelik taşınma planları yapılmış, mevcut evden çıkış hazırlıkları başlamış, belki nakliye firması bile ayarlanmış oluyor. Böyle bir aşamada birçok kişi, istemese de önüne konulan belgeyi imzalamayı tercih ediyor. Çünkü vazgeçmenin maliyeti çok daha yüksek.

İşte tam da bu nedenle artık şu soruyu sormanın zamanı geldi:

Madem ev sahibi kiraya vermenin ön şartı olarak tahliye taahhütnamesi istiyor, neden bu bilgi ilanın en başında yer almıyor?

Bugün bir kiralık konut ilanında kira bedelini görüyoruz. Depozito yazıyor. Aidat belirtiliyor. Isınma tipi, oda sayısı, eşyalı olup olmadığı, hatta otoparkı bile yazılıyor. Ancak tarafların hukuki ilişkisini doğrudan etkileyen en önemli belgelerden biri olan tahliye taahhütnamesi konusunda tek satır bilgi bulunmuyor.

Oysa bu şart ilanda açıkça belirtilse herkes kazanır.

Tahliye taahhütnamesi imzalamayı kabul eden kiracılar o ilanlara başvurur. Böyle bir belgeyi imzalamak istemeyenler ise zaman kaybetmeden farklı seçeneklere yönelir. Ev sahibi de sonradan çirkin bir sürpriz yapmak zorunda kalmaz. Taraflar daha ilk andan itibaren aynı şartlarda buluşmuş olur.

Aslında bu konu sadece kiracıyı ilgilendirmiyor. Ev sahipleri açısından da gereksiz tartışmaların önüne geçebilir. Çünkü bugün yaşanan anlaşmazlıkların önemli bir bölümü, belgenin varlığından değil, bunun son anda ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Şeffaflık sağlandığında hem güven artar hem de hukuki ihtilafların önemli bir kısmı daha başlamadan önlenebilir.

Son yıllarda konut piyasasında birçok yeni düzenleme hayata geçirildi. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), yetki doğrulaması, sahte ilanlarla mücadele gibi önemli adımlar atıldı. Şimdi bunlara küçük ama etkisi büyük olacak yeni bir düzenleme eklenebilir.

İLANLARDA ZORUNLU ALAN ŞART

Ticaret Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kiralık konut ilanlarında "Tahliye taahhütnamesi talep edilmektedir" veya "Tahliye taahhütnamesi talep edilmemektedir" şeklinde zorunlu bir bilgilendirme alanı oluşturabilir.

Belki sadece bir satırlık bir ifade...

Ama o tek satır, binlerce kiracının son anda yaşadığı hayal kırıklığını önleyebilir. Aynı zamanda ev sahiplerinin de beklentilerini en baştan ortaya koymasını sağlar.

Konut piyasasının bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey yeni tartışmalar değil, daha fazla şeffaflıktır. Şeffaflığın ilk adımı ise herkesin oyunun kurallarını en baştan bilmesidir.

Belki de bunun için ilanlara eklenecek tek cümle yeterlidir.