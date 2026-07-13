Altın fiyatlarında haftaya düşüş! Gram altın geriledi, piyasaların gözü FED'de

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını yeni haftanın ilk işlem gününde baskı altına aldı. Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını yukarı taşıması, buna bağlı olarak enflasyon ve faiz beklentilerinin yeniden güçlenmesi altın piyasasında satış baskısını artırdı. Gram altın 13 Temmuz Pazartesi gününe düşüşle başlarken, ons altın da yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Gram altın ve ons altında son durum

Haftanın ilk işlemlerinde spot piyasada gram altın yaklaşık 6.150 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Cuma günü kapanışını 6.222 TL'den yapan gram altın böylece haftaya gerileyerek giriş yaptı.

Uluslararası piyasalarda ise ons altın 4.070 dolar seviyesine kadar çekildi. Geçen haftayı 4.120 dolar civarında tamamlayan ons altın, yeni haftanın ilk saatlerinde yüzde 1'i aşan değer kaybı yaşadı.

Altın neden düşüyor?

Uzmanlara göre altındaki geri çekilmenin arkasında birden fazla küresel gelişme bulunuyor.

Hafta sonu Orta Doğu'da yükselen tansiyon, Brent petrol fiyatlarını yeniden 80 dolar seviyesine yaklaştırdı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ise küresel enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişelerini beraberinde getirdi.

Bunun yanında ABD dolarının güç kazanması ve tahvil faizlerindeki yükseliş de yatırımcıların altından çıkış yapmasına neden oldu. Dolar endeksinin 101 seviyesinin üzerine çıkması ve ABD'nin iki yıllık tahvil faizinin yüzde 4,23'e yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskıyı artırdı.

FED faiz beklentileri güçleniyor

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (FED) eylül toplantısına ilişkin beklentiler de önemli ölçüde değişti.

Vadeli işlem piyasalarında oluşan fiyatlamalara göre yatırımcıların büyük bölümü artık faiz artırımı ihtimalini daha güçlü görüyor. Buna göre;

Faizin sabit bırakılması beklentisi yüzde 27,9 seviyesinde bulunuyor.

25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 51,9 olarak fiyatlanıyor.

50 baz puanlık artış beklentisi ise yüzde 20,2 seviyesine yükseldi.

Bu tablo, toplam faiz artırımı beklentisinin yüzde 70'in üzerine çıktığını gösterirken, yüksek faiz ortamının altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği değerlendiriliyor.

Gözler ABD enflasyon verisinde

Piyasalar şimdi yarın açıklanacak ABD haziran ayı enflasyon verisine odaklandı.

Ekonomistler yıllık enflasyonda sınırlı bir gerileme beklese de enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bu düşüşün kalıcı olmayabileceğine dikkat çekiyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisinin FED'in daha şahin bir politika izlemesine neden olabileceği, bunun da altın fiyatlarında yeni satışları tetikleyebileceği ifade ediliyor.

Ons altında durum ne?

Teknik görünümde analistler, 4.024-3.942 dolar bandını güçlü destek bölgesi olarak değerlendiriyor. Bu seviyelerin aşağı yönlü kırılması halinde ons altında 3.885 dolar seviyesine kadar geri çekilme yaşanabileceği belirtiliyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.200 dolar seviyesi kısa vadede önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor.