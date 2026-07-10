Türkiye iş dünyasının, Artvin-Beykoz camiasının ve Türk-Gürcü toplumunun önde gelen isimlerinden İsmet Acar vefat etti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında olan ve geçtiğimiz haftalarda taburcu edilerek evinde istirahate çekilen Acarlar Şirketler Topluluğu Kurucusu İsmet Acar, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Acar’ın ani vefatı, başta iş ve cemiyet hayatı olmak üzere memleketi Artvin’de de derin bir üzüntüyle karşılandı.

Acarkent Projesiyle Beykoz’da İz Bıraktı

1983 yılında temellerini attığı Acarlar Şirketler Topluluğu ile inşaat ve gayrimenkul sektöründe dev projelere imza atan İsmet Acar, İstanbul Beykoz’daki ünlü Acarkent projesinin de mimarıydı. Türkiye’nin tek parsel üzerinde geliştirilen en büyük yaşam projesi olma özelliğini taşıyan Acarkent, 2 milyon 291 bin 280 metrekarelik alanıyla bölgenin çehresini değiştirmişti.

Hayırseverliği ve Sivil Toplum Çalışmalarıyla Tanınıyordu

Sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda güçlü bir sivil toplum gönüllüsü olan İsmet Acar, Türk-Gürcü Eğitim Vakfı’nın kurulmasında ve büyümesinde aktif rol oynadı ve son olarak vakfın onursal başkanlığı görevini yürütüyordu.

Sosyal sorumluluk projeleriyle de sık sık adından söz ettiren ünlü iş insanı, son olarak TSK Dayanışma Vakfı’na şehit aileleri, gaziler ve maluller için destek sağlamak amacıyla Acarkent Acar Verde bloklarından 12 adet lüks daire bağışlayarak büyük takdir toplamıştı.

Duayen İş İnsanı İsmet Acar Kimdir?

1 Nisan 1946 tarihinde Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünde doğan İsmet Acar, eğitim hayatını Artvin Lisesi’nde tamamladıktan sonra genç yaşta İstanbul’a geldi. 1965 yılında Bayındırlık Müdürlüğü bünyesinde işçi olarak çalışma hayatına başlayan Acar, bir yandan da Işık Mühendislik Yüksek Okulu’nda gece eğitimi alarak inşaat mühendisliği bölümüne devam etti.

Çalışma hayatı boyunca sendikacılık faaliyetlerinde de etkin roller üstlenen İsmet Acar, YSE-İŞ Sendikası İstanbul Şubesi, YOL-İŞ Federasyonu Genel Sekreterliği ve TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Üyeliği gibi kritik makamlarda bulundu. 1983 yılında sendikal kariyerine son vererek iş dünyasına adım atan duayen isim, Türkiye’nin en köklü şirket topluluklarından birini kurarak ardında büyük bir başarı hikayesi bıraktı.