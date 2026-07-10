Adana'da yaşayan 52 yaşındaki Süleyman Kaplan, ticaret yapmak amacıyla gittiği Fildişi Sahili'nde yaklaşık 20 gündür kayıp. Son olarak 19 Haziran'da ailesiyle iletişim kuran Kaplan'dan o tarihten bu yana haber alınamazken, yakınları yetkililerden destek bekliyor.

Edinilen bilgilere göre, dört çocuk babası Süleyman Kaplan, 5 Mayıs'ta ticari faaliyetlerde bulunmak üzere Fildişi Sahili'ne gitti. Yurt dışında bulunduğu süre boyunca ailesiyle her gün düzenli olarak görüşen Kaplan'ın telefonu, 19 Haziran'dan sonra tamamen sustu.

Kaplan'dan haber alamayan ailesi, durumu Türkiye'nin ilgili diplomatik temsilciliklerine ve Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Ayrıca Kaplan'ın oğlu ile kardeşi de arama çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Fildişi Sahili'ne giderek bölgede araştırmalara başladı. Ancak geçen 20 günlük süreçte Kaplan'ın akıbetine ilişkin somut bir bilgiye ulaşılamadı.

"Kaçırılmış olabilir"

Eşi Canan Kaplan, yaşadıkları belirsizliğin kendilerini yıprattığını belirterek gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu.

Eşinin her gün mutlaka kendisini aradığını söyleyen Kaplan, "5 Mayıs'ta çalışmak için gitti. 19 Haziran'dan bu yana hiçbir haber alamıyoruz. Gerekli tüm başvuruları yaptık. Arama çalışmaları devam ediyor ancak henüz bir sonuç yok. Kaçırılmış olabilir, alıkonulmuş olabilir. Hayatından bile endişe ediyoruz. Tek isteğimiz eşimin sağ salim bulunması" dedi.

"Babamın sesini duymak istiyorum"

20 yaşındaki oğlu Doğuş Kaplan ise babasının yokluğunun aileyi derinden sarstığını ifade ederek, "20 gündür babamdan haber alamıyorum. Ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Tek dileğimiz onun sağ salim eve dönmesi. Babamın sesini yeniden duymak istiyorum" diye konuştu.

Arama çalışmaları sürüyor

Ailenin başvuruları sonrası hem diplomatik kanallar hem de yerel makamlar nezdinde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Kaplan ailesi ise gelecek iyi bir haberi umutla beklemeye devam ediyor.