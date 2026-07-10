Dava beşinci gününde sürüyor

Bolu'da görülen davada sanıklar; "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada açıkladığı mütalaasında, Tanju Özcan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ile Bolu Köroğlu Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Altındal ve Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan'ın tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti. CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal için ise adli kontrol şartıyla tahliye istenmişti.

Tanju Özcan: "Bir tane suçum yok"

Mahkemede söz alan Tanju Özcan, iddianamedeki delillerin yetersiz olduğunu savunarak suçlamaları kabul etmedi.

Özcan savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu duruşmalarda benim yalan söylemediğimi savcılık gibi mahkeme heyeti de görmüştür. Kendimi sütten çıkmış ak kaşık gibi görüyorum. Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum. Bir tane suçum yok. Burada hiç kimseden beni suçlayan bir beyan verilmedi. Tanık ve müştekiler beni doğruladı."

Özcan ayrıca, kamuoyu nezdinde de aklanmak istediğini belirterek yargılamanın usul yönünden sağlıklı ilerlediğini söyledi.

"MASAK raporu iddianamede yer almıyor"

Savcılık mütalaasını da eleştiren Tanju Özcan, dosyada bulunan MASAK raporuna iddianamede yer verilmediğini öne sürdü.

Özcan, "Belediye ile ilgili hangi sanığın hangi banka hareketi var? Bir de MASAK raporu var ama iddianamede bir satır bile bahsedilmiyor." ifadelerini kullanırken, tutuklu sanıklardan Ali Sarıyıldız'ın daha önce verdiği ifadenin yönlendirme sonucu alındığını düşündüğünü dile getirdi.

Savunmasının sonunda ise hem kendisi hem de diğer tutuklu sanıklar için tahliye talebinde bulundu.

Ali Sarıyıldız da tahliye istedi

Duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ise herhangi bir suç kastı veya kişisel menfaatinin bulunmadığını savundu.

Sarıyıldız, yalnızca talimat üzerine para taşıdığını belirterek, engelli çocuğunun bakımına ihtiyaç duyduğunu ifade etti ve mahkemeden tahliyesini talep etti.

Duruşma devam ediyor

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savcılık mütalaasına karşı savunmalarını almaya devam ediyor. Duruşmanın ilerleyen saatlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından yeni ara kararların açıklanması bekleniyor.