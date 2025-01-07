1947 yılının soğuk bir Ocak sabahında, Gümülcine’nin Küçük Sirkeli köyünde hayata gözlerini açtı. Hayatın zorluklarıyla yoğrulmuş bir köyde, ailesinin emekle inşa ettiği bir dünyada büyüdü. Küçük yaşlarda yazgısı, milletinin acılarına ve mücadelesine tanık olmasıyla şekillendi. Batı Trakya Türklerinin eğitimden, siyasete, sağlık hizmetlerinden temel insan haklarına kadar karşı karşıya kaldığı sorunlar, onun için bir kader değil, aşılması gereken dağlar oldu.

Sadık Ahmet, genç yaşta sadece meslek sahibi olmak için değil, milletinin sesi olmak için yola çıktı. Önce Celal Bayar Lisesi’nde başlayan eğitim yolculuğu, Selanik Aristoteles Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam etti. Her adımında köklerinden aldığı güçle ilerleyen Sadık Ahmet, tıp bilgisiyle hayat kurtarırken kalemiyle, sözüyle ve yüreğiyle halkının haklarını savundu.

1978 yılında Gümülcine’ye dönerek hem hekimlik yapmaya başladı hem de milletinin sıkıntılarını uluslararası arenada duyurmak için mücadeleye girişti. Sadık Ahmet’in hayatı, sadece Batı Trakya Türklerinin değil, dünyanın adaletsizliğe boyun eğmeyen insanların ortak hikayesiydi. Kendi halkına yapılan haksızlıkları dile getirmekten çekinmedi; bunun bedelini davalar, cezalar ve baskılarla ödedi. Ancak onun inancı, hiçbir engel karşısında sarsılmadı.

1989 yılında Batı Trakya Türklerinin ilk milletvekili olarak Yunan Parlamentosu’na girdi. Bu zafer, onun için sadece bir başlangıçtı. 1991’de kurduğu Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi (DEB), onun halkına bıraktığı en büyük miras oldu. Bu parti, Dr. Sadık Ahmet’in azınlık hakları mücadelesini bir sembol olarak yaşatmaya devam ediyor.

Ne yazık ki, bu dava adamı, 24 Temmuz 1995’te Lozan Antlaşması’nın yıldönümünde ailesiyle geçirdiği şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Ancak Dr. Sadık Ahmet’in ışığı hiçbir zaman sönmedi. Onun mücadelesi, Batı Trakya Türklerinin özgürlük ve eşitlik hayalinin bir parçası olarak yaşamaya devam ediyor.

Dr. Sadık Ahmet, bir ömür boyunca adaleti savunan, halkına sadık kalan, onurlu ve mücadeleci bir lider olarak kalplerimizde yaşamaya devam edecek.