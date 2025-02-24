Evlenecek Çiftlere ve Yeni Ailelere Finansal Destek

Halkbank, yeni evlenecek çiftlere özel olarak geliştirdiği Evlilik Kredisi ile düğün, balayı, çeyiz ve beyaz eşya gibi harcamalar için yüzde 3,79 faiz oranı ve 36 ay vade imkânı sunuyor. Ayrıca çiftlere, ilk yıl ücretsiz kiralık kasa ve havale/EFT muafiyeti gibi ek avantajlar sağlanıyor.

Bebek sahibi olacak aileler için sunulan Hayata Merhaba İhtiyaç Kredisi, aylık yüzde 3,89 faiz oranıyla hastane giderlerinden bakım masraflarına kadar geniş kapsamlı bir finansman desteği sağlıyor.

Yeni evlenen ve ilk kez ev sahibi olacak çiftler için geliştirilen Yeni Evlenenlere Özel Konut Kredisi, yüzde 2,79 faiz oranı ve 120 ay vade ile uygun ödeme koşulları sunarak ailelerin konut sahibi olmalarını kolaylaştırıyor.

Paraf Ailem Kredi Kartı ile Özel Ayrıcalıklar

2025 yılı itibarıyla ailelere özel olarak tasarlanan Paraf Ailem Kredi Kartı, çeşitli sektörlerde avantajlar sunuyor. Mobilya ve beyaz eşya alışverişlerinde yüzde 3 indirim, eğitim, sağlık ve sigorta harcamalarında 12 aya kadar taksit imkânı sağlanıyor. Seyahat ve konaklama harcamalarında yıllık 5.000 TL’ye kadar ParafPara kazanma fırsatı sunulurken, kültür-sanat harcamalarında ise 4.200 TL’ye varan indirim avantajı sağlanıyor.

Buna ek olarak, 2025 yılında evlenen ve Paraf Ailem kartına sahip olan ilk bin kişi, 10 bin TL ParafPara hediyesi kazanma şansına sahip olacak.

Geleceğe Yatırım Yapan Yeni Finansal Ürünler

Halkbank, ailelerin uzun vadeli finansal planlamalarına destek olmak amacıyla sigorta ve yatırım çözümlerini de genişletiyor. Prim İadeli Hayat Sigortası, sigorta süresi sonunda ödenen primlerin iade edilmesini sağlayarak tasarrufu güvence altına alıyor.

Çocukların erken yaşlardan itibaren birikim yapmasını teşvik eden 18 Yaş Altı BES, geleceğe yönelik finansal güvence oluşturuyor. Yaşlı bireyler için geliştirilen Yaşlı Bakım Sigortası ise bakım ve sağlık giderlerini karşılayan kapsamlı bir sigorta seçeneği olarak sunuluyor.

Halkbank, Ailelerin Geleceğine Yatırım Yapmaya Devam Ediyor

Halkbank, "Aile Yılı" kapsamında sunduğu yeni finansal çözümlerle ailelerin yükünü hafifletmeyi, tasarruf alışkanlıklarını güçlendirmeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda, geliştirdiği dijital bankacılık hizmetleri ile aile bireylerine finansal süreçlerini kolay ve hızlı bir şekilde yönetme imkânı sunuyor.