Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamlayan Yaman, Horoz Logistics ve daha sonra Horoz Bollore Logistics’te görev aldığı 27 yılı aşkın sürenin büyük bölümünü, üst düzey yönetici, Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür olarak tamamladı.

Başta hava, deniz, kara yolu lojistiği olmak üzere, satış ve pazarlama, operasyon, finansal yönetim, iş ve ağ geliştirme alanlarında önemli deneyimleri bulunan Yaman, mart ayı itibarıyla Talay Logistics’te Chief Commercial Officer (CCO) olarak şirketin tüm hizmetlerinin ticari faaliyetlerinden sorumlu olarak görev yapmaya başladı.