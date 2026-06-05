Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sarı Lacivert Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte üyelerle bir araya geldi. Ataşehir Golf Kulübü’nde gerçekleştirilen programda Sarı Lacivert Derneği Başkanı Sertaç Komsuoğlu da yer aldı. Düzenlenen programdan ötürü Komsuoğlu’na teşekkür eden Safi, ardından açıklamalarda bulundu. İlk olarak Fenerbahçe’de 15 ay yöneticilik yaptığı süreçte neler yaptığını anlatan Hakan Safi, "Fenerbahçe’nin iyisini, kötüsünü, doğrusunu, yapısını gördük. Kimlerin Fenerbahçe ile uğraştığını gördük. Çok rakibimiz ve düşmanımız var, bunları gördük. Fenerbahçe ne yazık ki yalnızlığa mahkum ediliyor. O yüzden çok sıkı durup bayrağımızı yere indirmememiz gerekiyor. 15 ay yöneticiliğimde görevim itibariyle aktif yönetici değildim. Ben bunu istemiştim sağ olsun Ali Koç başkanım da kabul etmişti. Fenerbahçe’nin kamu ilişkilerinde biraz eksik olduğunu anladım ve onları düzeltmeye, geliştirmeye çalıştım. Her hafta Fenerbahçe’nin hakları ve menfaatleri için federasyona gittik. Baktık ki güvenlik ve çaycı bile Galatasaraylı. Hangi odada kalıyorsak saati saatine rapor ediliyordu. Biz de onların peşine adam taktık. Fenerbahçe son 25 yılında hep federasyonlarla kavga ederek bugünlere gelmiş" diye konuştu.



"Nihat Özdemir Fenerbahçe’ye kötülük yapmıştır"

Nihat Özdemir’in TFF başkanlığı döneminde Fenerbahçe’ye kötülük yaptığını söyleyen Hakan Safi, "Kendisi federasyon başkanıyken bizim sol kanat transferimize limit yok diye izin vermemiştir. Bizler ise limit yok diye Kerem Aktürkoğlu transferini başka şekilde gerçekleştirdik. Ne Fenerbahçe’ye ne Kerem’e ne de futbola ceza geldi" ifadelerini kullandı.



"Paolo Maldini futbol aklımız, futbol danışmanımız ve futbol elçimiz"

Fenerbahçe’nin futbol aklının kim olacağıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Safi, "Türkiye’deki sportif direktör kavramı farklı yorumlanıyor. Avrupa’da bizden daha ileri ülkelerde bu işler nasıl yapılıyor diye hep merak etmişimdir. Gittiğim yerlerde hepsini sordum. Sportif direktörün karşılığı idari menajer demek. İşin futbol aklını başkan ve yöneticiler yapıyor. Benim de sevdiğim model bu. Sportif direktörle çalışmamaya karar verdim. Bu modelle başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bir de yanımıza Paolo Maldini’yi getirdik. Bugün de sağ olsun kendisi bizimle gelecek. Bizim de kampanyamıza kendi isteğiyle 2 gün boyunca katılacak. Tesadüfen tanıştık kendisiyle. O bana, ben de ona inandım. Biz de hoca olmak gibi bir niyeti yok, bizim de onu hoca yapmak gibi bir niyetimiz yok. Ama yapacağımız transferlerde bizzat kendisi Fenerbahçe’ye gelmeleri için katkı sağladı. Paolo Maldini’ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizim futbol aklımız, futbol danışmanımız ve futbol elçimiz. O yüzden Maldini gibi dünya starlarını ben de çoğaltmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’nin amatör branşlarda da bir turnuva takımı olduğunu ve her zaman zirveyi hedeflediğini söyleyen Hakan Safi, 2-3 yeni amatör branş açılması yönünde çalışmalar yaptıklarını aktardı.



"120 milyon Euro'luk açığı kapatmak için cebimizden veriyoruz"

Fenerbahçe’nin elde ettiği gelirlerin en yakın rakibi Galatasaray’dan geride kaldığını ve bu açığı kapatmak için çalıştıklarını dile getiren "Fenerbahçe’nin piyasa değeri bizim tahminlerimize göre 5 milyar Euro. Bu değerin ne yazık ki 10’da 1’ini kullanamıyoruz. En yakın rakibimizden 120 milyon Euro civarında daha az gelir topluyoruz. Bu fark da nereden kaynaklanıyor? Stat gelirleri. Bizim stadımızın kapasitesi şu an 45 bin kişi, en yakın rakibimizin 55 bin kişi. 200 küsür locaları var bizim ise 70 küsür tane var. Stattan elde ettiği gelirler bizim tahminlerimize göre 120 milyon Euro, kimine göre de 150 milyon Euro. Basketbola senede 40 milyon Euro civarında para harcıyoruz. Rakibimizin de 8-10 milyon Euro civarında bütçesi olduğunu biliyoruz. Burada da biz 30 milyon Euro daha fazla para harcıyoruz aldığımız gelirden. Fenerium satışlarımız da iyi değil. Ne yazık ki burada artık birinci değil ikinciyiz. Bir de uzun zamandır Şampiyonlar Ligi’ne gidemiyoruz. En son geçen sene Avrupa kupalarında elde ettiğimiz 19.5 milyon Euro, rakibimizin elde ettiği 58 milyon Euro. Bu rakamları topladığınız zaman Fenerbahçemiz her sene maça 120 milyon Euro geride başlıyor. Fenerbahçe bu açığı kapatmak zorunda. Nasıl kapatılıyor? Bizler veriyoruz. Hayalimizdeki sürdürülebilirlik ise kişilere bağlı kalmadan Fenerbahçe’nin kurumlarla yürümesi lazım. Bizler de bu açığı kapatmak için ceplerimizden takviye yapıyoruz ki rakiplerimizle maça 0-0 başlayalım. Bunları eşitlemeye çalışıyorum. Bu transferleri de o yüzden yapıyorum" sözlerini kaydetti.



"Hiç kimse dünya yıldızları getirmemize engel olamayacak"

Kendilerinin yapacakları transferlerle alakalı harcama limitleri noktasında çok eleştirildiklerine değinen Safi, "Kerem Aktürkoğlu’nu getirdik. Biz de limite sokmadan bu oyuncuyu transfer ettik. Şu anda yapacağımız transferlerde limitimiz tabii ki olacak. Ona göre gelir oluşturacağız. Hiç kimse bizim dünya yıldızları getirmemize engel olamayacak" cümlelerini dile getirdi.

Fenerbahçe’nin stadyumun kendi yerinde büyütülmesi gerektiğini belirten Hakan Safi, bu konuyla ilgili avam proje onayını aldıklarını aktardı ve 64 bin 500 kişilik stadyumu aynı yerde yapacaklarını söyledi.

Fenerbahçe başkan adayı olan Aziz Yıldırım’ın "Biz kazanırsak Fenerbahçe kazanır, kaybedersek Fenerbahçe kaybeder" sözlerinin hatırlatılması üzerine Hakan Safi, "Hayatımda hiç seçim kaybetmedim. Pazar günü kendisine 'Bye bye' diyeceğiz" dedi.