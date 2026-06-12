Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarları heyecanlandıran ve kamuoyunu meşgul eden bu iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

"Hiçbir İsimle Anlaşma Yapılmadı"

Yönetim kurulu, kulübün geleceğini şekillendirecek teknik direktörlük koltuğu için henüz resmi bir adım atılmadığını net bir dille ifade etti. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, kulübümüzün teknik direktör veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına dair çok sayıda asılsız haber yer almaktadır. Yönetim kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ile anlaşma yapmamıştır." Milli Yıldız Arda Güler Dünyanın En Değerli Ofansif Orta Sahası Oldu İçeriği Görüntüle

Asılsız Haberlere Karşı "Hukuki İşlem" Resti!

Sarı-lacivertli yönetim, sadece iddiaları yalanlamakla kalmadı; aynı zamanda dezenformasyon yaratan basın mensuplarına ve sosyal medya hesaplarına karşı da sert bir uyarıda bulundu. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine izin verilmeyeceğini belirten kulüp, asılsız spekülasyonların devam etmesi durumunda yasal haklarını saklı tuttuklarını ve şikayetçi olacaklarını ilan etti.

Fenerbahçe taraftarının resmi açıklamalar dışındaki iddialara itibar etmemesi istenirken, yeni teknik patronun kim olacağı gizemini korumaya devam ediyor.