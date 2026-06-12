Kulüp başkanı Florentino Perez’in geçtiğimiz günlerde güven tazeleyerek yeniden seçilmesinin ardından, Madrid ekibinin yeni yol haritası da hızlı bir şekilde netleşti. Real Madrid Kulübü, deneyimli teknik adamla 30 Haziran 2029 yılına kadar geçerli olacak 3 yıllık resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerinde daha önce de Real Madrid ile önemli başarılara imza atan ve son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran 63 yaşındaki Jose Mourinho, eflatun-beyazlılarla yeni bir dönemin kapısını araladı. Portekizli çalıştırıcının, Real Madrid'in 13 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon hazırlık kampında takımın başında yer alacağı ve transfer çalışmalarına da şimdiden yön vermeye başladığı belirtildi. Deneyimli teknik adamın Madrid'e geri dönüşü, hem İspanya hem de dünya basınında geniş yankı uyandırdı.