Mısırlı hakem Amin Omar'ın yönettiği müsabakanın ilk 45 dakikasında her iki takım da savunma güvenliğini ön planda tuttu. Karşılıklı ataklardan gol sesi çıkmayınca, takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İkinci yarıyla birlikte sahadaki tempo hızla yükseldi ve Çekya, 59. dakikada Ladislav Krejci'nin şık kafa golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Bu golün ardından reaksiyon göstermekte gecikmeyen Güney Kore, beraberlik için baskısını yoğunlaştırdı ve aradığı golü 67. dakikada In-beom Hwang ile bularak skora dengeyi getirdi. Mücadelenin son bölümünde galibiyet için yüklenen Asya temsilcisine 3 puanı getiren isim ise tanıdık bir sima oldu. Sağ kanattan gelişen akında ceza sahasında topla buluşan Beşiktaş forması giyen golcü oyuncu Hyeon-gyu Oh, 80. dakikada yaptığı bitirici vuruşla fileleri havalandırdı ve ülkesini 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda Çekya'nın baskısı sonuç vermeyince Güney Kore turnuvaya 3 puanla merhaba derken, Çekya ilk maçından eli boş döndü.